En la actualidad, los seguros conforman un servicio fundamental en la vida de las personas. Esto es así porque brindan tranquilidad a sus usuarios y les permite realizar sus actividades cotidianas con una preocupación menos en la cabeza, la seguridad de sus bienes.

Sin embargo, contratar un seguro no es sencillo. Deberás investigar exhaustivamente entre la gran cantidad de aseguradoras que existen, donde cada una tiene diferentes tipos de pólizas de cobertura. Es todo un mundo.

Por eso es recomendable que, en primer lugar, determines cuáles son las necesidades que tu seguro debería cubrir. Porque en base a esas necesidades deberás elegir el tipo de póliza de cobertura.

Tipos de seguros

Existen muchos tipos de seguros dependiendo de cuál sea el bien a proteger. No es lo mismo un seguro para automóviles o motocicletas que un seguro para una vivienda o un equipo electrónico de gran valor.

Los más solicitados son los seguros de hogar. Si quieres irte a trabajar o estudiar tranquilo sabiendo que todas tus pertenencias están cubiertas ante cualquier imprevisto, este es el tipo de seguro para ti.

Las aseguradoras brindan distintos tipos de cobertura, por eso para obtener el mejor seguro de hogar disponible, debes conocer en detalle lo que se cubre y lo que no en cada caso.

Ventajas de contratar un seguro de hogar

Las ventajas de contratar un seguro de hogar son múltiples y están relacionadas con el grado de libertad que les aportan a sus usuarios.

Si eres una persona precavida te gustará contar con protección frente a daños a terceros, como puede ser la rotura de alguna cañería que provoque perjuicios a un vecino.

También puedes contar con respaldo económico ante un hecho de inseguridad como un robo y/o hurto. Este es uno de los factores más relevantes porque suele ser la principal preocupación de los usuarios de seguros de hogar.

Otra ventaja a la que puedes acceder es la cobertura ante rotura de cristales, incendios y/o explosiones, desastres naturales y, por supuesto, protección del contenido material del hogar.

Se trata de una herramienta para el cuidado de nuestros bienes, pero además para el cuidado de nuestro estado emocional y psicológico.

Requisitos para obtener un seguro de hogar

Al momento de contratar un seguro de hogar deberás tener en cuenta los requerimientos que debes cumplir según el contrato con tu aseguradora.

Por lo general la mayoría de las aseguradoras piden que la vivienda o bienes a proteger no sean vulnerables de siniestros. Por ejemplo, no podrás obtener un seguro para tu casa si las cerraduras de tus puertas o ventanas no se encuentran en condiciones.

Casi todas las aseguradoras piden tener cerraduras bidimensionales en las puertas de acceso a la vivienda, contar con rejas de protección en aquellas aberturas que se encuentren en planta baja y/o que sean de vidrio.

También te solicitarán que tu vivienda no linde con terrenos desocupados o edificios donde las paredes de separación no tengan al menos 1,80 metros.

Estos requerimientos son medidas de protección de las compañías de seguro ante contrataciones mal intencionadas.

Franquicia de la póliza

Los distintos tipos de cobertura disponibles están relacionados con el valor de reintegro límite en caso de que se de un siniestro. Esto quiere decir que si sufres un robo, la aseguradora te reintegrará el valor de tus pertenencias hasta el límite de dinero que establece tu póliza.

Por esta razón es importante que realices un inventario de los objetos que tienes junto con su valor estimado. Con esta información podrás definir el límite de reintegro que más se adecúe a las pertenencias que quieres proteger.

Facilidades de contratación

Puedes contratar tu seguro de hogar desde la comodidad de tu casa de forma online. En general en las páginas de las aseguradoras se pueden descargar archivos con toda la información necesaria para comprender cada cobertura.

En caso de querer solicitar una de las coberturas ofrecidas, deberás seleccionarla e ingresar tus datos de contacto para que un representante de la aseguradora se contacte contigo.

Poder realizar estas contrataciones de forma virtual y recibir asistencia y asesoramiento en todo momento, invitan a los usuarios a proteger sus bienes y disfrutar del resto de sus actividades con total tranquilidad.