El incondicional amor que una madre siento por un hijo no tiene límites, ni conoce de cansancio ni de otras cuestiones, y todavía esto más se potencia cuando una criatura lucha por su vida contra una cruel enfermedad, situación que convierte a una progenitora en una leona con la esperanza de que se reponga y salga adelante.

Esta historia tiene como protagonista a Ciro Lemus, quien es un nene de 8 años, oriundo de la zona sur del conurbano bonaerense, y desde que nació, padece una enfermedad llamada "Talasemia Mayor", es una enfermedad de alto riesgo constante.

.

Desde hace años, Ciro se atiende en el Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) y su mamá Silvia Lemus lucha a diario para que su hijo tenga la medicación adecuada y reciba el tratamiento adecuado.

Sin embargo, Silvia padece de diabetes y es insulina-dependiente, y a pesar de que cobra una pensión por discapacidad a nombre de Ciro (de 15 mil pesos por mes), no alcanza para poder brindarle el tratamiento adecuado y se encuentra desesperada.

Una cara medicación

Como si esto fuera poco, para combatir la talasemia (trastorno hereditario de la sangre). Silvia debe comprarle un medicamento llamado Jadenu Deferasirox 360 mg por 28 comprimidos (elimina el hierro acumulado en el corazón y toma dos por día), que tiene un valor de casi 107.000 pesos y ya no puede comprarla por su alto costo. En una ocasión, recibió la donación de dos cajas pero fue solución a corto plazo.

Además, Ciro ya se expuso a ciento de transfusiones de sangre y necesita una resonancia magnética (para medir la cantidad de hierro que hay en su organismo) al menos dos veces por año y que tiene un costo cercano a los 100 mil pesos, y también aclarar la necesidad de ropa alimentos por las que pasan Silvia y Ciro.

.

Respecto a este tema, Silvia el comentó a crónica.com.ar que "le tenían que hacer sí o sí la resonancia para ver en que parte tenía acumulado la ferritina, es decir, la cantidad de hierro en el cuerpo, eso se divide en dos partes, la parte hepática y la parte cardíaca, y el tendría que hacerse dos por año pero se hace una por año. La última resonancia la pago una señora que salio algo más de 100 mil pesos en la Favaloro (Fundación)".

La madre agregó que "en las últimas dos veces que tuve que hacerlo, la primera vez me salió 70 mil pesos y tuve que juntar la plata porque la gente me depositó y la última la pagó esa señora. Después de todos los estudios que le van a hacer el 7 de diciembre, tendría que hacer otra resonancia, y en la que se hizo hace dos o tres meses atrás, salió todo en la parte hepática el hierro y al saberlo, los médicos ya le mandan medicamentos, qué cantidad tiene que tomar para bajar esa ferritina".

Este es el medicamento que toma Ciro (Facebook).

Lo cierto, es que si bien algunos vecinos de la localidad de Banfield y alrededores ayudan con ropa y uan colecta, Silvia está sola con su hijo, desesperada y sin saber qué hacer porque el medicamento es caro y ya no puede costearlo, con lo cual la familia Lemus necesita ayuda.

"No estoy pidiendo plata para llevarlo a Ciro de vacaciones al mar, estoy pidiendo que tenga su medicación y resonancia. Vienen 28 comprimidos en la caja y no llega la mes, el medicamento se le tiene que dar todo, toma dos por día y ahora está con una caja vencida. No quiero seguir con esto toda la vida, quiero alguien que lo apadrine, porque conozco casos de nenes apadrinados en el Garrahan, porque no le cubrían nada y era una lucha igual a la mia", sostuvo Silvia.

¿Cómo ayudar a Silvia?

Por tal motivo, Silvia dejó varias vías para poder ayudar a su hijo, con lo cual tiene una cuenta en el Banco Galicia, sucursal 061, Cuenta: 4030064-0-061-6, CBU: 00700061030004030064068 cuya titular es Silvia Cristina Lemus.

También se puede ayudar donando sangre y acercarse a la ex Casa Cuna (avenida Montes de Oca 40, de Capital Federal) de 8 a 10.30 a nombre de Ciro Joaquín Lemus.

.

En tanto y para mayor información, Silvia dejó su perfil en Facebook Silvia Lemus y Ayudemos Ciro Lemus!!!, de la misma red social para aquellos que quieran comunicarse con la mamá de Ciro o dejar un mensaje.

"Dentro de un año le van a sacar el bazo, porque no se le puede sacar todavia, porque el bazo lo que hace es comer los glóbulos, se come la sangre, el bazo absorbe y eso hace que se transfunda más seguido, es una operacion que se tiene que hacer", finalizó diciendo la mamá de Ciro.

¿Qué es la Talasemia?

Es una cantidad inferior a la normal de las proteínas encargadas de transportar oxígeno (hemoglobina) que afecta a los globulos rojos, con lo cual se deben realizar transfusiones de sangre de manera seguida, ya que si no se hacen puede llevar a la muerte, además hasta el momento es una enfermedad que no tiene cura.