En el Día del Trabajador, el equipo de Crónica HD realizó un informe sobre la gente que, aún “laburando” 8 horas, no le alcanza para vivir. “Trabajar para ser pobre” fue el título del video, que mostró que el solo hecho de tener un trabajo estable, no garantiza absolutamente nada.

Mediante una serie de cámaras ocultas, recorrieron diferentes comercios que estaban buscando empleados, para consultar por la paga y el horario.

Por ejemplo, en una parrilla que buscaba un parrillero con experiencia, revelaron que el horario es de las 11.00 hasta el corte de las 19:00 y de ahí hasta la 01:00 de la mañana. ¿El sueldo? 1.500 por día, de martes a domingo. Este salario es el equivalente a 36.000 pesos por mes.

En adición, en locales de ropa y otros comercios, por unas diez horas diarias, la retribución no superaba las cuarenta “lucas” al mes.

"A veces me gritan ‘anda a laburar’, pero yo prefiero vender medias y pañuelos antes que ir a robar”, declaró un joven de 33 años que vive debajo de la autopista.

A su vez, debajo de la autopista cerca de Puerto Madero, un hombre trabaja en los semáforos todos los días. Si buscó otro trabajo, le ofrecieron unos 30 mil mensuales, cuando, en cambio, “por vender medias y pañuelitos en el semáforo, hago unos 50 o 60 al mes”.

En ese lugar, conviven 3 familias con una lona improvisada y los niños juegan en la bajada de la autopista.

“Estamos haciendo todo lo posible para que los nenes puedan ir al colegio. Al no tener un domicilio fijo, no puedo ir a la Comuna para pedir los cupos. A veces me gritan ‘anda a laburar’, pero yo prefiero vender medias y pañuelos antes que ir a robar”, sumó el hombre.

.

Además, destacó la función de los comedores comunitarios, que no solo les permiten comer allí, sino bañarse también.

“Es horrible vivir en la calle. ¿Sabés lo feo que es levantarte y no tener ni un sitio para lavarte la cara? Yo tuve una condena por robo con arma, no quiero saber más nada con eso. Tengo 33 años, soy buen pibe todavía, tengo oportunidades y las voy a provechar”, sumó.

En cuanto a la cantidad de gente viviendo en la calle, este joven contó que “antes éramos cien indios, hoy somos diez mil”.

Para sumar, apareció una madre que vive con sus niños debajo de la misma autopista. “Todos los días la remamos. Nos ayuda mucha la gente de la calle. Quiero juntar para un alquiler, porque parten de 30 mil de depósitos, nada más. Capaz que estamos juntando, se enferman los chicos y hay que destinar esa plata para los remedios”, expresó.

"Trabajar para ser pobre", el informe de Crónica HD