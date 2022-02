Los trabajadores que tengan en mente irse al exterior tienen motivos para sonreír, debido a que en las últimas horas se oficializó una oferta de empleo que les llega desde el norte. ¿Estados Unidos? No, se trata de Canadá. Sus empresas dieron a conocer diferentes vacantes que solo estarán abiertas por poco tiempo, por lo que hay que apurarse.

¿Qué están buscando?

En esta oportunidad los puestos son bien específicos y uno de ellos es el de costurero. La convocatoria abrió sus puertas el pasado miércoles 2 de febrero y caducará el 4 de febrero.

Quienes quieran postularse irán derecho al país de la hoja para “laburar” en una fábrica de muebles. Los requisitos no son otros que haber cursado al menos un secundario técnico, experiencia de 3 años en el rubro y saber cortar tela. El idioma no está entre las demandas, pero tener un mínimo de inglés o francés es sin duda un plus a la hora de aplicar, ya que son los idiomas oficiales de ese país. ¿Los horarios de trabajo? De lunes a viernes y con la opción de turnos alternos.

Otro de los empleos que estas empresas buscan es el de obrero de fábrica. Estos también irán a parar a una compañía de fabricación de muebles y su función será instalar herrajes, empaquetar y preparar pedidos, lijar la madera, apoyar al equipo de producción, operar herramientas de corte, cargar y descargar camiones e incluso montar piezas de madera, entre otras funciones.

¿Cuánto pagan?

Quizás sea la pregunta más importante dentro de esta amplia oferta laboral, y resulta que la respuesta varía según el puesto.

Por ejemplo, el grupo de los costureros va a percibir unos 1.799 dólares mensuales netos. El puesto también incluye prestaciones de ley, seguro de gastos médicos y fondo de ahorro.

.

Por otro lado, los ayudantes de mecánica verán un leve aumento y su remuneración será de 1.900 dólares. Si vamos al obrero de fábrica, su sueldo será de 1.799 al mes. Por último, a los que se postulen como carpinteros de ébano les ingresará la misma cantidad cada 30 días.

¿Cómo inscribirse?

A pesar de que ya falta poco para el cierre, el cual se producirá una vez termine el viernes 4 de febrero, el proceso es sencillo y puede hacerse de forma virtual.

En el sitio oficial (en este enlace) las personas pueden postularse a trabajos en Canadá haciendo clic en el filtro avanzado "trabajadores extranjeros temporarios".