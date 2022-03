Esta semana Lucila Martin, hermana de Christian Martin, denunció públicamente por violencia de género al periodista. Según contó la mujer, el hombre la golpeó hasta casi dejarla sin vida. Después de darse a conocer la noticia, el cronista dijo que había cometido "errores" pero que es un buen tipo.

El hecho se conoció después que Lucila dijera en una entrevista con el periodista Santiago Cúneo que "lamentablemente" es hermana de Christian. Hace unos años "Durante una hora y media Christian estuvo pegándome, ahorcándome", contó la mujer. Después dijo que la tiró en una cama, se subió arriba de ella e intentó asfixiarla, pero pudo llegar a esconderse en el baño.

La mujer pedía ayuda y después de un rato llegó la policía. "Me sacaron fotos de todas las lesiones en el cuello y la espalda. A él se lo llevaron preso".

Además, Lucila manifestó intimidades de su hermano. Dijo que el periodista que vive en Europa desde 1994 odia a su país de origen. “La odia mucho. Odia el fútbol argentino, el mate, la cumbia y el cuarteto, todo”, expresó la hermana del ex jugador de rugby. También, agregó que "los que no son blancos y los que no son de San Isidro, (el de Boulogne no es de San isidro, el de Villa Adelina tampoco), los trata como negros de m...”.

Lucila Martin.

Ante las acusaciones de su hermana, Martin tuvo que hacer su descargo y por eso, hizo un video. “Para arrancar voy a ser muy sincero con estos videos viralizados de cierta gente: no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo. Sí, he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad es que yo a los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en la Argentina, es todo lo que puedo decir al respecto, sinceramente”, fueron las palabras del periodista.

Ahora, el periodista corresponsal de La Nación, irá a la Justicia para comenzar acciones legales a los que lo difamaron por un hecho de violencia de género ocurrido hace unos años contra su hermana. Además, anunció que su abogado será el mismo que el de Viviana Canosa.

“Ante los agravios de público conocimiento, hago saber que iniciaré querella con el patrocinio del Dr. Juan Dragani, a modo de que los involucrados respondan ante la Justicia por cada una de las calumnias, injurias y amenazas, así como los daños causados a mi buen nombre y honor”, escribió en Twitter el "Vikingo".