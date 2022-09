Una modelo trans italiana llamada Guendalina Rodríguez contó que Mauro Icardi la buscó para tener un encuentro íntimo después de separarse de Wanda Nara. En medio de los rumores de la relación que tiene la empresaria con L-Gante, el cantante de cumbia 420, se suma otro capítulo a la historia de la ex pareja.

Guendalina asegura que hace tiempo mantiene una relación clandestina con el futbolista. Para probarlo, detalló el encuentro que tuvieron: "Hicimos el amor y me dijo que si yo fuera una mujer biológica, sería diferente", expresó. Además, indicó que Icardi está soltero hace más de un año, pero que no se anima a distanciarse definitivamente de Wanda porque le da miedo que sus hijas sufran.

Aunque muchas personas consideran que la historia que cuenta la modelo es inventada, ella se animó a defenderse. "Tenemos una historia conflictiva desde 2019, es un romance intermitente y él nunca lo negó ni confirmó obviamente por su carrera, además porque tiene hijos y Wanda está en el medio. Espero que ahora Mauro respire y piense en su juventud", concluyó.

En los últimos días, publicó en Twitter una supuesta captura de pantalla de un chat con el futbolista. "Después de 3 años el señor Mauro Icardi aún no me ha olvidado, ya que me buscó con un número (de teléfono) turco. Muestro una prueba bomba, quiero ver si siguen diciendo que soy falsa, mentirosa y que busco fama", indicó en su cuenta personal "guendarodriguez".

La captura de pantalla que publicó Guendalina Rodríguez sobre la supuesta conversación que tuvo con Mauro Icardi.

Quién es Guendalina Rodríguez

Es una modelo y actriz trans de nacionalidad italiana. En 2019 se volvió famosa después de publicar en Twitter que tuvo relaciones sexuales con Icardi, quien en ese momento jugaba en el Club Inter de Milán.

Guendalina Rodríguez es una modelo y actriz trans italiana.

"Esta es la habitación de hotel en donde una noche Mauro Icardi y yo intercambiamos cuatro conversaciones. Pronto les diré la verdad con fotos. Lamento que haya esposa e hijos de mediana edad. ¿Cuál es el problema? Tuve relaciones sexuales con Mauro Icardi, no seré ni la primera ni la última chica trans", publicó junto a una foto del hotel.

Una de las fotos que Guendalina Rodríguez publicó en su Twitter.

Durante el 2021, reapareció y publicó dos capturas de pantalla en sus redes sociales: una mostraba una conversación que tuvo con el futbolista, y la otra una supuesta videollamada que hizo con él. "Luego dicen que invento las cosas. El señor me pidió una videollamada para hablar. Esta vez yo lo grabo todo", escribió.

Además, compartió un supuesto chat en el que Wanda Nara la insultaba y otro con Icardi, en el cual la invitaba a "pasar un fin de semana en París con todo pago" para verla y además "aclarar algunas cosas".

Cómo está la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

El jueves 22 de septiembre, la empresaria confirmó su separación del futbolista a través de las historias de Instagram, en su cuenta personal "wanda_nara". "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", expresó.

Y continuó: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos". Wanda se casó con Mauro en 2014 y tuvieron dos hijas juntos: Francesca, de 7 años, e Isabella, de 5 años.