A pesar de los rumores acerca de infidelidades y posibles rupturas, Emilia Mernes y Duki continúan demostrando por qué son una de las parejas del momento. Desde que blanquearon su romance, los artistas no dejan de presumir los gestos de cariño que tienen el uno con el otro, desde palabras y canciones hasta exclusivos regalos.

En las últimas horas, pudimos ver cómo la cantante estuvo junto a su novio durante la celebración de su cumpleaños número 26. Duki festejó a lo grande, invitando a sus amigos más cercanos a una fiesta en un salón privado y concretando el lanzamiento de su nuevo disco, "Temporada de reggaetón 2".

Además de acompañarlo toda la noche, Mernes le dedicó unas dulces palabras a su pareja en sus historias de Instagram: "Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te amo con mi corazón", escribió la cantante sobre una serie de videos del festejo, donde se los puede ver a ambos tan enamorados como siempre. Pero la sorpresa más grande no llegaría hasta bien entrada la noche.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el propio Duki también compartió momentos de su festejo de cumpleaños, mostrando los distintos momentos que vivió durante la jornada. En una de las grabaciones, dio a conocer el instante en el que su novia lo sorprendió con un exclusivo regalo.

"Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa", comentó Duki filmando la caja que estaba en su cuarto. Con cámara en mano, el músico rompió el papel que envolvía el regalo y no pudo contener su emoción cuando develó la exclusiva prenda que su novia le había conseguido.

Se trata de un chaleco de plumas de la exclusiva marca Moncler, en color morado, valuado en $1060 dólares. "No, te volaste mal, tarada". Entre risas, su novia lo corrigió al instante: "No, ¿cómo tarada?". Él, todavía sorprendido por el gesto, insistió: "Te re volaste, te amo". En Twitter, los fanáticos compartieron el simpático momento de la pareja y reconocieron que son muy tiernos juntos.

Los rumores que indican que Duki y Emilia Mernes están separados no le cayó para nada bien al cantante de trap autor de "No me conocen". Hace unas semanas, el artista había sacado las fotos que tiene con Mernes de su cuenta de Instagram, acción que luego explicó fue para poder promocionar su nuevo álbum desde la red social.

Pero los rumores sobre una separación continuaron, alimentados por un particular tuit que acusaba a Mernes de infiel a partir de un video donde se la ve bailando en la fiesta la Bresh: "En tik tok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el cu.. a un chabón en la bresh de Madrid toda la noche jajaja. Pobre Duki, re cornudo es", decía el tuit que finalmente hartó a Duki.

en tik tok descubrieron que emilia mernes le estuvo apoyando el culo a un chabon en la bresh de madrid toda la noche jdjsjs pobre duki re cornudo es pic.twitter.com/GzlsJMJR1G — tom¡ (@badgyaItom) June 22, 2022

"O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todos los días, 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta", confesó luego el trapero autor de "Antes de perderte", ya en tono molesto y algo dolido por los rumores en las redes sociales.

O tal vez emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahi) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación , con Emilia vivo todo los días 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta. https://t.co/skxMDdK1qw — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 22, 2022

En la ametralladora de tuits, el cantante demostró aún más su enojo y espetó: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son".

Además, se lamentó por el hecho de que quienes opinan no ven cuanto les "afecta" emocionalmente. "Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuanto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir".