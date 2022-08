Una nueva noticia sale a la luz en el marco de la polémica y escandalosa relación entre la empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, la cual viene dando que hablar a todos los medios hace ya varios meses.

Estas últimas semanas trajeron consigo las novedades del pedido de divorcio de la mujer al futbolista, de unos audios incriminatorios de una empleada hacia ella, y muchas otras cosas más, que mantienen el caliente tema latente.

En este marco, una nueva polémica se dio a conocer en las últimas horas, y tiene que ver con Agustín Longueira. El joven, que trabajó como seguridad privada de la empresaria, es apuntado como el “amante” de Wanda Nara.

Quién es Agustín Longueira, el supuesto amante de Wanda Nara

El joven, de 32 años, es oriundo de la localidad San Pedro, provincia de Buenos Aires. Apodado “Srulo”, por algún motivo desconocido, formó parte del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Previo a trabajar como guardaespaldas de Wanda Nara, llegó a custodiar la Casa Rosada, lo que lo transformó en un hombre fuertemente capacitado en materia de seguridad. De esta manera, logró trabajar para la empresaria, aunque ese vínculo ya finalizó.

Qué dijo el exguardaespalda de Wanda sobre el supuesto romance con la empresaria

Longueira, en las últimas horas, sacó a la luz varios detalles de lo que fue su supuesto affaire con Wanda Nara, luego de algunas acusaciones que había recibido de otros trabajadores de la empresaria.

Al respecto, aseguró haber mantenido varios “encuentros” con ella, y hasta incluso se animó a confirmar que la pareja de Icardi había quedado muy enganchada con la química que ambos habían tenido en la intimidad.

"Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió", contó el exguardaespaldas a un programa de radio. Seguido, afirmó que "lo único” que asegura es que con Wanda estuvieron "las veces que (ella) quiso, donde quiso y cuando quiso".

"Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó", completó.

Meses atrás, la polémica había vuelto a salir luego de que en el programa de América TV, A la Tarde, contaran que la empresaria y Longueira formaron un buen vínculo: "Se hicieron muy amigos. Una relación de confianza y amistad. Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional".