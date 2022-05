Después de la pandemia, el actor Matías Santoianni hizo un cambio rotundo en su vida y decidió emprender en otros ámbitos, lejos de la actuación tras no conseguir trabajo en el rubro al que se dedicó siempre.

El muchacho abrió su propio negocio de productos orgánicos, llamado "Castaña y maní", y afirmó que tuvo éxito y buenos resultados. También contó que muchas veces es el mismo quien entrega los pedidos y "no tiene problema con eso".

"El artista es muy mentiroso en eso, cuando vos te encontrás con uno, la casa y el auto no es de él, las extensiones se le caen...yo trato de ser lo más honesto posible", aseguró Matías.

Matías Santoianni emprendió un negocio de productos orgánicos y se alejó del mundo de la actuación.

“Económicamente yo no tengo tanto gasto, no soy de volverme loco con eso, y ahora hace poco me puse un emprendimiento de productos orgánicos, funciona muy bien y me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge”, dijo Santoianni en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Además, contó que tiene una casa grande y la pandemia "no la sufrió tanto". "No tengo hijos ni tampoco pareja y me llevo bien con la soledad”, contó sobre cómo llevó el tiempo de encierro por la cuarentena.

A pesar de estar alejado del mundo actoral hace bastante tiempo, Matías admitió que sigue siendo reconocido en la calle. Incluso, recibe mucho cariño por parte de las personas.“La gente me dice que soy parecido al actor, y yo le digo que sí, trabajo y lo hago bien, me gusta hacerlo. Es más, me encargo yo de llevar los pedidos y me ha pasado que me preguntan si soy el actor, me piden selfies y yo me saco, no tengo problema”, expresó.

"La del actor es una profesión que tiende a desaparecer", declaró el ex actor.

Más allá de ser una figura pública, el ex actor aseguró que sigue siendo el mismo "pibe de Castelar". Es un trabajo que a él le gusta hacer, lo disfruta y "tener la bendición de trabajar y poner el emprendimiento" le da alegría.

Matías hizo televisión, cine y teatro pero en el 2021 declaró que "la del actor es una profesión que tiende a desaparecer". En una entrevista con La Nación, el emprendedor dijo que "la industria viene golpeada desde hace tiempo. ¿Qué habrá... 30 mil actores? En televisión trabajan 150, con toda la furia".

Además, expresó que todo es "muy inviable, hay muchas trabas y se hace difícil". El contó que cuando comenzó a actuar, Adrián Suar producía muchas tiras, y también Alejandro Romay. "Ahora, para estar en la tele tenés que armar un escándalo o entrar al Cantando o a MasterChef y, ¿qué te puede durar? ¿Dos días? ¿Dos meses? Y ya está", concluyó.