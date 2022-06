Desde que Shakira y Piqué hicieron pública su separación, la prensa española no paró ni un segundo de seguir los pasos de la ex pareja, pero eso no es todo, sino que bajo la lupa también están sus amigos, familiares y personas cercanas.

Muchas de estas personas dieron declaraciones sobre los orígenes de la ruptura, sobre todo tras las fuertes versiones que apuntan a una infidelidad por parte del futbolista.

Fue el programa español Mediodía que indagó un poco sobre los amigos del español Gerard Piqué y sobre el tipo de relación que tenían con la cantante colombiana.

Según declaraciones de este medio, nunca fue bien recibida por los cercanos al futbolista e incluso tendrían un apodo reservado para ella por su actitud “odiosa”.

Una periodista llamada Lorena Vázquez sigue de cerca el caso de la separación en el programa Telecinco en España, y declaró que la familia del español ya no mantiene una relación tan cordial con ella y que esta distancia estuvo influida por los celos de Shakira.

Según reveló Lorena, no solo los familiares tendrían problemas, sino que la cantautora tampoco se habría llevado bien con los compañeros de Piqué en el Club Barcenola, quienes le decían “La Patrona”.

La comunicadora agregó que hay pruebas de que los vínculos no son tan cercanos. “Ella nunca se ha mezclado con las amistades de toda la vida de Gerard Piqué y ni siquiera con el resto de las esposas, de mujeres, de jugadores del Barcelona. Eso ha sido un problema que han tenido desde el principio de los tiempos”, agregó.

En esta línea, Vázquez agregó que la cantante quiere abandonar Barcelona lo más pronto posible, ya que no es su ciudad y tampoco tiene amistades cercanas.

“Ha demostrado varias veces que no está a gusto porque no tiene ninguna amistad. Su mejor amiga era su exsuegra, la mamá de Piqué, con la que parece que ahora tampoco tiene buena relación. Como les conté el otro día, está puesto sobre la mesa el proyecto de hacer una especie de muro para separar las propiedades que tienen”, dijo la periodista.

Para cerrar, reveló que Shakira tendría la intención de llevarse a sus hijos a Miami, en donde tiene una propiedad, con el propósito de evitar asedios de la prensa.