Dos requisitos fundamentales para jugar al fútbol de manera profesional son el talento y la dedicación. Sin estas dos cualidades, el camino hacía debutar en primera va a ser un tanto cuesta arriba. Una vez integrando un plantel profesional, existe otra cualidad que suele ser muy valorada por las hinchadas: la “facha” del jugador.

Estos tipos lindos suelen ser furor en las plantas y en las redes sociales. Precisamente, en las últimas horas, una comparación entre juveniles se hizo viral en Twitter.

Resulta que un usuario futbolero, hurgó en las categorías inferiores de Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, y llegó a la conclusión que en promedio, los de Boedo suelen ser más “pintones” que quienes visten la azul y oro. Tras esta deducción, compartió su pensamiento en la red social del pajarito, con dos imágenes que en teoría reforzaban su posteo.

La comparación viral entre Boca y San Lorenzo

Juntó las fotos de Cristian Medina, actual futbolista xeneize y de la Selección Argentina, con la de Jeremías James, quien recientemente firmó contrato con el “ciclón”. Junto a este collage, sumó la siguiente inscripción: “el juvenil más lindo de Boca/ el juvenil más lindo de San Lorenzo”.

El posteo no demoró mucho en hacerse viral debido a las respuestas que tuvo. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, cuenta con 12,8 mil “me gusta”, 751 retuits y muchos comentarios, entre los que se destacaron los siguientes: “¿tanto les interesan si son feos o lindos los jugadores? ¿Qué son minas? ¿Qué generación de putos”; “ja, ja, ja, pero si Taborda y Zeballos son unos ADONIS que dice”; “encima que dice, Medina tiene la misma facha que 10 modelos Zara juntos”; “por suerte, al fútbol se gana con goles y no con sonrisas”; “no te gusta hablar de futbol a vos no? Hincha de san mamerto tenía que ser”; “esto no tiene nada que ver con nada”; e “igual no se peleen tanto que los dos van a terminar en la MLS”.

.

Boca contra San Lorenzo

Recordemos que hace solo unos días, ambos clubes se enfrentaron mano a mano por la final del Torneo de Verano. En un cerrado encuentro, los dirigidos por Sebastián Battaglia derrotaron a los de Pedro Troglio por 1-0. ¿El gol? Un preciso cabezazo de Luis Vázquez en los últimos minutos del primer tiempo.

El dato curioso del encuentro fue que ninguna de las incorporaciones, tanto de Boca como de San Lorenzo, tuvo minutos. Darío Benedetto, Nicolás Figal, Ricardo Centurión, Adam Bareiro y Malcom Braida, todos ellos, lo miraron de afuera.