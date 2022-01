El año 2021 fue intenso para L-Gante, sus éxitos musicales, el nacimiento de Jamaica, las idas y vueltas con Tamara, los escándalos públicos y, hasta un pedido de detención. Mucho para un año. Con esta misma vorágine comenzó el artista el año 2022.

Solicitado por sus fanáticos y por el gran éxito que tuvo durante 2021, L-Gante pudo concretar una extensa gira artística por la Costa Argentina para tocar en distintas ciudades balnearias y tomarse algunos días de vacaciones de la vorágine de la ciudad.

.

A esta gira los acompañan sus amigos más cercanos y su familia, su novia Tamara Báez y su hija Jamaica. Para alojarse sin ninguna necesidad el cantante de "Cumbia 420" alquiló una lujosa mansión con salida a la playa de Pinamar y allí decidió para hospedar a todos.

Como si fuera poco, el cantante de "Cumbia 420" y su pareja fueron los anfitriones de una tremenda reunión en la mansión que alquilaron en Pinamar. Con esta idea y a través de su cuenta personal de Instagram, L-Gante convocó a sus fanáticos a participar de su fiesta playera en la costa de Pinamar, Buenos Aires. No era para menos, en esta gira ya el artista de 21 años superó todas las expectativas después de dar un show en Villa Gesel.

La convocatoria no pasó desapercibida y los fanáticos no se hicieron esperar en la fiesta. Trascendieron algunas imágenes y videos del evento, aunque el cantante prefirió no compartir mucho contenido del evento en sus redes sociales.

El cantante, L-Gante, compartió fotos de la fiesta en las redes sociales.

Tras "bajonear" unas hamburguesas con sus amigos más cercanos, el intérprete oriundo de General Rodríguez compartió algunas historias de Instagram para promocionar su fiestón e invitar personas. L-Gante se divirtió hasta el amanecer con sus invitados frente al mar e hizo reír a todos al mostrar que hasta sus vecinos mayores decidieron presentarse en la fiesta.

Mirá el video de la fiesta de L-Gante

.

.