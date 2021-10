El que fuera pareja de la actriz hasta hace poco tiempo, y padre de sus hijos, Magnolia y Amancio, tuvo un fuerte gesto hacia la China Suárez. El mismo que había tenido con su ex, Pampita y madre de sus hijos Blanca, Bauti, Benicio y Beltrán.

A pesar de que ya hace dos meses desde que Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña se separaron, por casualidad o casualidad, decidió dejar de seguirla en Instagram justo en medio de la polémica por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Pero no fue el primero de la familia. En este caso su hijo Bautista se adelantó y dejó de seguir a la madre de sus hermanos. Las pruebas de la decisión del jovencito las dio a conocer el perfil de Instagram Chusmeteando. "Bautista ha dejado de seguir a la China", advierte un seguidor a este perfil que mantiene alerta a la comunidad artística.

La separación ya confirmada de Benjamín Vicuña y la China Suárez ha dado de qué hablar por las idas y vueltas de la pareja.

Mientras tanto, la ex Teen Ángel pretende desplegarse del escándalo. Desde España, donde se instaló junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, la actriz aprovecha para divertirse junto a amigos. Además, atiende sus asuntos laborales.

La ex Teen Ángel, que en un principio optó por el silencio, habló con sus amigos al respecto. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra” aseguró la China Suárez a un amigo, que habló con MDZ. “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver” aseguró la ex de Benjamín Vicuña.

Mientras las malas lenguas continúan teorizando sobre su supuesto rol como "la otra", la actriz avanza de manera regular en sus rede sociales. En sus historias de Instagram, la ex de Benjamín Vicuña compartió un video con sus pequeños y su mamá, y se limitó a expresar en inglés "Feliz Día de la Madre".

