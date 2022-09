Nicolás Monzón, de 25 años, fue seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo tras alcanzar la etapa final del Global Student Prize. El joven estudia tres carreras, fundó una startup de software y competirá por el gran premio de 100 mil dólares que recibirá el ganador.

El estudiante oriundo de Quilmes es uno de los dos argentinos que fueron seleccionados entre 7 mil jóvenes de 150 países para competir por el galardón. Axel Córdoba también estaba en carrera pero quedó fuera en la etapa previa.

“No me lo imaginaba. Fue una felicidad enorme. Estoy muy agradecido y tengo la certeza de que todo esto que me está pasando me va a ayudar a crecer como persona, como estudiante y empresario. Sé también que voy a poder ayudar desde una mejor posición a mi familia, que siempre atravesó dificultades económicas, y acompañar a mis hermanas con sus estudios”, le dijo Nicolás a Infobae tras enterarse de la noticia.

Monzón estudia tres carreras en simultáneo: Ingeniería en Informática en la UADE y las licenciaturas en Matemática y Física en la UBA. Además, fundó una empresa dedicada al desarrollo de software junto a un grupo de compañeros.

El representante argentino quedó entre los mejores 10 estudiantes y está a un paso de llevarse el premio de 100 mil dólares. El gran ganador se anunciará a fines de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Una competencia mundial que otorga 100 mil dólares

Al concurso organizado por la Fundación Varkey en alianza con Chegg.org pueden inscribirse los estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscriptos en una institución académica o en un programa de formación. En esta segunda edición, el jurado buscó jóvenes que hayan tenido un impacto real en sus compañeros o en su comunidad.

El Global Student Prize fue creado para consolidar “una nueva plataforma que resalte en todo el mundo los esfuerzos de estudiantes extraordinarios que, juntos, están transformando el planeta para mejor”, explican desde la organización.

“Hoy celebramos a Nico, y en él a todos aquellos estudiantes que siguen esforzándose por seguir aprendiendo. El lugar donde él está hoy puede ser realmente inspirador para otros jóvenes. Su vida está marcada por innumerables obstáculos y a la vez, por enormes docentes, por una familia maravillosa, por amigos, tutores y una comunidad educativa que mostró que cuando trabaja unida puede hace la diferencia”. señaló Agustín Porres, Director Regional de Fundación Varkey.

Una joven promesa

Un regalo de su abuela a los 9 años marcaría el destino extraordinario de Nicolás. Haydeé le obsequio un libro de matemáticas que, en realidad, era un manual introductorio para la universidad.

La joven promesa se fascinó con el material y le despertó un interés que lo acompañó durante sus años en la escuela primaria y secundaria. En esa época, la realidad económica de su familia era complicada, por lo que Nico dividió su tiempo entre el estudio y la ayuda a sus padres con el trabajo.

Mientras terminaba la secundaria, tuvo la oportunidad de tomar un curso de reparación de computadoras y diseño de videojuegos. Con la ayuda de un profesor, convenció a sus padres de que lo dejaran estudiar en la universidad, y ese mismo profesor lo presentó al grupo Jóvenes en Acción (JEA). Más tarde, desde JEA lo animaron a solicitar una beca en la UADE con la que comenzó Ingeniería en Informática.

En el primer año de carrera Monzón y un grupo de compañeros crearon la startup Magnetar, dedicada al desarrollo de software que realiza código a medida. “Nuestro fuerte es potenciar empresas argentinas con código de calidad. Contamos con varios clientes, sobre todo del rubro del campo. Además, desarrollamos proyectos propios para los cuales estamos en búsqueda de financiamiento”, explicó el joven.

Al mismo tiempo, mientras prepara su tesis de grado, Nicolás empezó a estudiar la licenciatura en Matemática y Física en la UBA. En los próximos años su idea es hacer una especialización en Francia en lambda-cálculo, un área de las matemáticas fundamental para la computación y después planea hacer un doctorado.

Sobre el destino que le daría al premio, en caso de ganar el estudiante aseguró: “Me gustaría dar una parte a Jóvenes en Acción para que continúen apoyando a un montón de chicos e incluso puedan expandirse y también usaría otra parte para invertir en los proyectos que tenemos en Magnetar”.