Los barrios más exclusivos de nuestro país tienen casas y mansiones que cuestan precios similares a los de algunos caserones lujosos de Estados Unidos. De la misma forma que en ese país, y como vemos en canales de remodelaciones como el famoso Home & Health de Discovery, en Argentina también pueden existir caserones terriblemente caros, pero con detalles y anomalías propias de una casa de terror.

Tal es el caso de una mansión ubicada en un country la localidad bonaerense de Berazategui, la cual fue duramente criticada por estar construida con gustos tan extraños, que no se condice con lo que se podría esperar de este tipo de propiedades de clase alta.

Si bien la propiedad cuesta unos "saladísimos" 590 mil dólares, lo cierto es que el estilo y la funcionalidad no está acorde a ese precio, ya que si seguimos el análisis que hace un usuario de Twitter, nos damos cuenta de que el caserón es un desastre.

Sigamos avanzando por planta baja y empiezan a notarse inconsistencias por todos lados. Paredes celestes cuál si fuera el cuarto de Bauti. Un solado que no está acordé con el precio de la casa. Una escalera revestida en granito negro tipo lápida y una baranda de madera torneada. pic.twitter.com/N02eBng54C — Martin (@tinchoxx) March 2, 2022

El usuario Martín (@tinchoxx), quien al parecer estudia arquitectura, se encargó de criticar de arriba a abajo la alocada casona bonaerense por su eclecticismo arquitectónico. El tuit logró más de 10 mil "me gusta", 626 tuits citados y 365 retuits hasta el momento.

En el hilo que se volvió viral, Martín comenzó su crítica: "Miren muy pero muy bien los cerámicos del piso en todas las fotos. Me hace mal el tamaño de esa ventana y el arco superior rompiendo la línea de dintel de las demás aberturas. ¿Por qué!? ¿Para qué? Ni hablar del vidrio repartido en tercios".

"Sigamos avanzando por planta baja y empiezan a notarse inconsistencias por todos lados. Paredes celestes cuál si fuera el cuarto de Bauti. Un solado que no está acordé con el precio de la casa. Una escalera revestida en granito negro tipo lápida y una baranda de madera torneada", describió el usuario en su crítica.

Una bella obra de arte adorna el ingreso, el cual es jerarquizado por una exquisita araña (diría la inmobiliaria). Pero pusiste un piso de cerámicos del easy!!! pic.twitter.com/wMJDaq4Bjm — Martin (@tinchoxx) March 2, 2022

Además, Martín no dejó de reprochar los cerámicos del piso, que parece que no le gustaron para nada. "Una bella obra de arte adorna el ingreso, el cual es jerarquizado por una exquisita araña (diría la inmobiliaria). ¡Pero pusiste un piso de cerámicos del Easy!", exclamó.

Con respecto a las columnas griegas ubicadas en los extremos de una viga, el tuitero afirmó que de seguro que los arquitectos habían tenido la siguiente discusión: "el Ing. no nos deja sacar esa viga, bueno ya fue disimulémosla poniendo dos columnas griegas en los extremos'. Por lo que luego el usuario expresó: "No Rubén, nooooo, la cagaste peor".

"No quería dejar de recalcar la falta de iluminación de este local. Una sola boca de iluminación y nada más... De noche debe estar en penumbras ese comedor. Por cierto, las sillas muy acordes al precio de la propiedad", consideró Martín, quien luego continúo "pegándole" a la iluminación de la casa: "Recibidor en planta alta, un aplique de tubo fluorescente y un spot embutido en cielor aso perdido a 10 metros de distancia. Claramente, la luminotecnia no era una área de expertise del proyectista", sostuvo.

Por cierto, las sillas muy acordés al precio de la propiedad. pic.twitter.com/14iasHw3pm — Martin (@tinchoxx) March 2, 2022

La parte del entrepiso también fue motivo de crítica extrema del usuario, quien ironizó que en ese lugar de la casa había un "espacio superútil para guardar sillones y una mesa ratona" y reprochó que "el corte de pintura entre la planta alta y la doble altura es poco más que temerario".

Ya en un acto de indignación total con el piso de cerámica de la casa y diversos tipos de ventanas, Martín no pudo contenerse y describió el baño principal: "No sé que quisieron mostrar en esta foto. Pero hay algo que si podemos ver, y es el mismo piso que en el living".

El corte de pintura entre la planta alta y la doble altura es poco más que temerario. Yo no sé cómo se atrevieron a tanto. pic.twitter.com/zvspnNx1zw — Martin (@tinchoxx) March 2, 2022

Con respecto a las habitaciones, Martín sostuvo que "la cama sin hacer muestra las ganas que tienen (los dueños) de vender la casa y señaló que "la salida de aire en el cielo raso está mal ubicada, la iluminación nuevamente es escasa y el piso es horrible y monótono.

Asimismo, ironizó nuevamente, pero esta vez sobre la instalación de la señal de cable: "'¿Cómo nos íbamos a acordar de dejar prevista la salida para el cable de TV por dentro de la pared? Pasemos un cable negro por arriba del zócalo blanco, total nadie se da cuenta".

La ventanita redonda porque pintó. El revestimiento recortado en la ducha, la línea de sanitarios, y la cortina. Nada está acordé con el precio de la propiedad m pic.twitter.com/PbgFQRblpQ — Martin (@tinchoxx) March 3, 2022

A causa de que en el baño de la suite principal también estaba la misma cerámica, tanto en el piso como en las paredes, el tuitero no tuvo más remedio que volver a escribir una elocuente ironía: "Elegir un piso para cada ambiente? Me arruga la ropa... -Mejor dame un container entero del cerámico más barato que tengas. -No se diga más".

Previo a terminar con el baño, el joven que estudia arquitectura destacó -para mal- que "la continuidad entre el baño y la habitación es de otro planeta", ya que no tiene una puerta entre los dos ambientes.

Para finalizar, con respecto a la cocina, Martín indicó que "las puertas de los muebles de cocina parecen los de la casa de Alf" y opinó que el estilo era "típico de una casa suburbana estadounidense de los ochenta".