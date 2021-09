Durante todo el ciclo de La Voz Argentina,Lali Espósito recalcó una y otra vez que estaba soltera. Incluso tuvo un romántico ida y vuelta con uno de los concursantes del team Mau y Ricky, y fueron sus amigos quienes se encargaron de alimentar esta supuesta relación. Sin embargo, según reveló el propio participante, no pasó a mayores.

Por otra parte, aunque no parece tener suerte en el amor, su vida profesional va viento en popa. De hecho, este fin de semana participó en el 'Global Citizen Live', el gran evento internacional del que participan grandes estrellas con el objetivo de unir el mundo, defender el planeta y combatir la pobreza.

.

Allí, la cantante compartió escenario junto a figuras de la talla de Stevie Wonder, Jennifer Lopez y Elton John, entre decenas de estrellas más de todo el mundo, quienes lograron una recaudación superior a los 1.100 millones de dólares.

Un jugador la piropeó

Feliz de haber podido ser parte de este impresionante evento, Lali compartió imágenes desde su cuenta de Instagram, en las que agradecía la posibilidad de representar a la Argentina. Hasta ahí todo normal, el tema fue que entre los miles de likes y comentarios recibió uno muy llamativo. Sergio “el Kun” Agüero, le escribió "Bueeeeee", debajo de la foto, pero al parecer se arrepintió de haber hecho un comentario tan público y lo borró.

El Kun le escribió un comentario y luego lo borró (Instagram).

Fue Juariu, la panelista de 'Bendita', quien decidió exponerlo y puso las pruebas a consideración de sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Ella aclaró que si bien el comentario había desaparecido, el like seguía ahí. Entonces, ¿cuál podría haber sido el problema de su mensaje que de haberlo dejado no causaría sospechas y se lo podría haber interpretado como un “halago amistoso” ante lo logrado por Lali?

¿Se terminó la relación del Kun? (Instagram).

Pero lo borró y eso ya generó intriga. Todo esto no habría pasado de una anécdota, sobre una posible “tirada de onda” desde el jugador del Barcelona hacia Espósito, si no fuese por un pequeño detalle adicional: el Kun y su novia Sofía Calzetti ya no se siguen en Instagram. Por esto infirió que la parejita se habría separado y los seguidores comenzaron a preguntarse si sería posible que la cantante fuese la tercera en discordia en su relación.

Por el momento, solo queda reafirmar que Calzetti no sigue a la actriz argentina en redes y que por ahora ninguno de los tres protagonistas de esta historia ha hablado al respecto.