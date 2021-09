Cuando la serie Okupas llegó a Canal 7 (ahora TV Pública) en octubre del 2000, capturó la atención del público argentino. La ficción de Bruno Stagnaro que sigue a la banda de Ricardo (Rodrigo de la Serna), El Pollo (Diego Alonso), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri) fue furor hace más de 20 años y es furor hoy, gracias a su debut en Netflix.

Además de volver a dar que hablar en el país, su lanzamiento en la plataforma internacional permitió expandir su audiencia a espectadores alrededor del mundo, sin importar su idioma. Uno de los paises donde la serie recibió gran aclamo fue España, desde donde un usuario de Twitter recientemente compartió una sentida crítica, no por el contenido de la tira sino por su lenguaje.

.

"Tengo que poner subtitulos en Okupas porque los argentinos no sabéis vocalizar y no se os entiende nada", escribió @Kurotoshiroo, terminando la publicación con una colorida sugerencia para los argentinos, a quienes llamó "desgracias humanas". Las respuestas no se hicieron esperar.

"Hay que ser caradura eh, justo un español criticando acentos. Es más fácil entender un freestyle triple tempo en guaraní rapeado por un paraguayo borracho que a cualquier español de La Casa De Papel", escribió un argentino en un tuit que recibió más de 18 mil 'me gusta's.

La popular serie española volvió a aparecer en otra réplica, con un internauta acotando: "Míralo al súbdito quejándose porque no entendió una obra maestra. Seguro que el boludo se siente invadido con nuestra cultura. No es nuestra culpa de que estén obsesionados con nosotros. Anda a mirar la casa de papel pancho!".

Varios comentarios señalaron con ironía las extrañas traducciones que los doblajes españoles hacen de populares entregas anglosajonas. Entre las más cuestionadas estuvieron los títulos de "Joker", traducida al español como "El bromas"; "Rápidos y furiosos", traducida como "A todo gas"; y el inolvidable "kame-hame-ha" de "Dragon ball Z", que fue doblado al español como "onda vital".

Ustedes no son los que titulan las películas así? pic.twitter.com/navSNpy4Gk — Favalli (@masterganjaok) September 20, 2021

En una revancha histórica, más de un usuario argentino hizo referencia a la guerra de la independencia argentina luchada en 1810: "Te domaron primero un abogado y después un correntino con asma y úlcera en una mula. La próxima ganen la guerra", "Y bueno flaco, tenían que ganarle la guerra a un tipo con ulcera y asma, no era tan difícil, así es la por... argentina champagne" fueron algunas de las respuestas.

Por último, algunos de los internautas reflexionaron sobre el lenguaje utilizado por los actores en la serie, lleno de jergas y referencias culturales propias de la esfera socioeconómica que retrata: "Pasa que los argentinos usamos muchisimo lunfardo, nunca nos vas a entender del todo modulando o no, y menos una serie que contrasta un sector de la sociedad que usa lunfardo muy diferente para los argentinos mismos" redactó una cuenta, terminando su acotación con otra colorida expresión dirigida al español.