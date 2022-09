Un hombre en bicicleta se robó un poni en la ciudad de Mar del Plata y se lo llevó atado con una soga. Tras varios días de angustia, “Petiso”, como lo bautizó su familia humana, apareció sano y salvo gracias a la solidaridad de los vecinos del barrio Belisario Roldán.

El insólito hecho ocurrió el domingo cerca de las 14 horas en el cruce de las calles 184 y Garay de la ciudad balnearia. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales y ayudaron a dar con el paradero del equino.

“La última vez que se lo ve al caballo es por la zona de Makro. Un video muestra que un hombre en bicicleta se lo lleva de tiro con una soga”, denunció Yamila, la tía de la familia, el domingo por la noche.

Mariana, la propietaria de “Petiso”, cónto que el animal había quedado atado al mediodía, como todos los días. “Mi marido lo va rotando de lugar para que pueda comer. Lo ató en la esquina de mi casa”, explicó la mujer.

Cuando volvieron a las 15 “el caballo ya no estaba”. “Pensamos que por ahí se había soltado y lo salimos a buscar por la zona”, detalló. Después de buscar por varios barrios de la ciudad, Mariana subió a la redes una foto de su hijo Liam, de dos años, junto con el poni, al que suele montar.

El caso se viralizó y una chica la contactó para avisarles que había visto al animal pasar por su casa y que “lo llevaba un hombre de tiro en una bicicleta”. Más tarde, recibió otro llamado con el mismo dato.

“Fuimos con mi marido a esa zona, hablamos con algunos vecinos y nos dijeron que sí, que el hombre en bicicleta lo llevaba de tiro y que el caballo chiquito les llamó la atención. Se me ocurrió buscar alguna casa de ahí que tenga cámara y encontramos justo una”, señaló.

Uno de los vecinos de la cuadra les mandó un video en el que se veía al caballo y al ladrón en bicicleta. Las imágenes llegaron hasta un canal marplatense que lo difundió el lunes, ese mismo día recibieron un llamado informando que “el caballito estaba suelto por la calle Soler al 200, en Barrio Don Emilio”.

“Se ve que lo soltaron, al volverse esto tan viral. Así lo recuperamos”, dijo Mariana a TN. La mujer explicó que el poni es “viejito y súper dócil, ideal para una criatura”. También contó que se trató de un regalo de cumpleaños para su hijo Liam, de dos años.

Liam junto al "Petiso.

“Nunca imaginamos que lo iban a robar. Si bien en mi casa no tengo lugar para tenerlo, a cinco cuadras vive mi suegro que tiene un terreno gigante todo cercado”, continuó.

La mujer explicó que todas las noches lo llevan ahí y a la mañana va su hijo más grande o su marido a sacarlo. “Lo vuelven a atar en distintos lados del barrio, siempre cerca. Lo sacan a comer y lo vuelven a llevar a la noche”, agregó.

“Acá en Mar del Plata, lamentablemente, hay muchos caballos que desaparecen y no aparecen más. Justamente ayer me mandó una chica que está buscando su caballo hace diez días y hoy me dijo que lo encontró descuartizado. A veces hacen eso para comer y otras por pura maldad. El miedo nuestro era ese”, confesó.