Se llama Ezequiel Sicher y hace dos años que se fue de Argentina para poner un local en España. Decidió pasar sus vacaciones en José Marmol de donde es oriundo pero no le dijo nada a sus familiares para así sorprenderlos. Quiso registrar los reencuentros y en una serie de publicaciones que hizo en Tik Tok compartió todo con sus seguidores.

Con una gorra y la cara tapada por el barbijo entra a una Farmacia donde pregunta por la encargada del lugar. Cuando la mujer levanta la vista y lo mira queda estupefacta y grita de la emoción. Rápidamente se dirige del otro lado del mostrador para abrazar intensamente a Ezequiel. “No me reconocías boluda”, le dice el joven quebrado en llanto.

Así sorprendió Ezequiel a su mamá

Quien en principio no reconocía a ese supuesto cliente no es más que su mamá. Hace más de dos años que Ezequiel no ve a su familia ya que se fue a vivir a España con el objetivo de instalar un negocio.

Debido a que extrañaba a su familia decidió pasar sus vacaciones en José Marmol, Buenos Aires. Pero quiso mantener la sorpresa.

“Fue un viaje de sorpresa. Nadie sabía que los iba a visitar”, le dijo el joven a TN.com.ar.

Para sorprender a su tía Ezequiel se hizo pasar por repartidor. (captura de video)

A su padre también quiso sorprender, entonces se bajó del auto sin decir nada, y el hombre que no se lo esperaba explotó con una sonrisa y lo abrazó fuertemente.

Su padre fue su segunda "víctima"

Pero estos no fueron los únicos videos que publicó y que tuvo miles de reproducciones. Hubo otras "víctimas" como las llama él entre las que está su tía. Pero esta vez, el joven se hizo pasar por repartidor de pizza para sorprenderlos.

.

"Me fui del país sin depedirme de mi tía, la cual es como una segunada mamá", explica el joven en el video.

Mirá el reencuentro con su tía

Ezequiel además sorprendió a su sobrino, quien tenía sólo seis meses cuando se fue del país. A ellos también quiso sorprenderlos y golpeó la puerta sin que lo esperaran. Para que lo reconociera, a través de su familia y las comunicaciones, él se hacía llamar "el tío fachero".

El abrazo de Ezequiel con su sobrino.

Después de pasar varios días con su familia llegó el día de la partida y Ezequiel también quiso registrar ese momento.

"LLegó el momento de despedirse y volver a nuestro hogar", escribió en el posteo donde compartió el video que registra la tristeza de tener que regresar y alejarse de su familia.

Ezequiel también hizo un registro en video sobre su partida. (Captura video)

"A seguir luchando por nuestros sueños", culminó la serie de videos en los que registró los inolvidables momentos de sorprender a toda su familia luego de dos años de estar fuera de la Argentina.