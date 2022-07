El médico especialista en otorrinolaringología oriundo de Bahía Blanca, Juan Petrini, realizó una publicación en redes sociales donde aclaró que en su consultorio privado no atendería a pacientes que “simpaticen con el peronismo”. Una concejala del Frente de Todos lo denunció por discriminación.

El profesional médico realizó un posteo en su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje y recibió un escrache en las redes sociales. En el post, Petrini manifestó que “por dolencias, con esa ideología, acercarse a un hospital público”. Además, agregó que la decisión tiene que ver con “nuevas políticas para poder seguir sustentando el consultorio”.

En el mismo posteo, el médico bahiense aclaró que “lamentablemente nos vemos obligados a tomar decisiones drásticas para el mejor entendimiento con nuestros pacientes. Las consultas a partir del 1 de agosto del 2022 serán en forma particular”.

Ante la declaración pública del especialista, la concejala del Frente de Todos por Bahía Blanca, Gisela Ghigliani, hizo un descargo público en su cuenta de Twitter en el que expresó su repudio ante la conducta del profesional médico.

El posteo en Instagram del médico Juan Petrini.

Junto a una captura con la publicación de Petrini, la funcionaria posteó: “Esta es la captura de pantalla de un profesional (?) de la medicina de nuestra ciudad. Es odio, es discriminación, ausencia absoluta de ética y negación del juramento hipocrático. No encuentro otra palabra para semejante acto más que ‘nazismo’. ¿Mañana será la religión? ¿Etnia? ¿A quién amamos? ¿Con quién dormimos? Inmundicia pura”, publicó en su cuenta personal.

Frente al escrache en las redes, el médico dio brindó las razones de lo dicho: “Veo una sociedad adormecida y cada vez es menos rentable poder trabajar como médico”, y explicó que, además de su ideología, lo motivó una situación particular: “Hace cinco años operé a un paciente de una dolencia y todavía IOMA no me pagó, ahora tiene que volver a operarse y yo no puedo hacer nada. Las obras sociales, en general, tardan meses en pagar y en este contexto inflacionario es imposible sostenerse”, expresó.

Además, Petrini hizo declaraciones públicas. En diálogo con el diario local “La Nueva” reconoció que fue el autor de la publicación: “Lo puse yo”, aseveró, y agregó: “Cuando el dólar estaba a 40 pesos tiraban piedras y ahora que llegó a casi 300 nadie hace nada”.

Más allá de la polémica desatada, y en conversación con el mismo medio, el bahiense intentó amenizar el episodio y aseguró que se trataba de un “chiste” y que no llevará a cabo lo que publicó: “La hice a modo de chascarrillo, no le pregunto a los pacientes sobre su ideología”.