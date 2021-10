Desde que la China Suárez quedó señalada como la tercera en discordia de Mauro Icardi y Wanda Nara, los internautas no le dejan pasar una. Sabemos que en Twitter reina el humor y los usuarios son expertos en acudir a los archivos y sacar material viejo a la luz. En la búsqueda llegaron a un tuit de la actriz en las épocas del Mundial de Brasil, donde felicitaba a Lionel Messi con mucho fervor: "Amo absolutamente todo lo que hace Messi en la cancha. Su actitud. Humildad. TODO. Sos el 1!!!”.

El tuit fue escrito el 1 de julio de 2014, mientras se disputaba el Mundial de Brasil 2014. Ese día, la Selección argentina le ganó 1 a 0 a Suiza con gol de Angel Di María en tiempo suplementario luego de un pase de Lionel Messi que quedó marcado en la historia. Si bien han pasado más de seis años, el mensaje encendió las alarmas y las redes sociales ponen a Antonela en alerta ¿Quizo tener un acercamiento al mejor jugador del mundo?

Quien encontró el tuit de la China Suárez y lo excavó de la tierra y pegó un pleno en las redes. Inmediatamente se empezó a compartir y explotaron los memes y las bromas, aunque todos con una coincidencia: el apoyo incondicional a Antonela Roccuzzo.

En cuanto a Antonela, no hizo comentarios al respecto pero en las últimas horas le dio like a varias fotos que Wanda Nara posteó en medio de la crisis. Si bien no son amigas, todo indicaría que parece estar del lado del “team Wanda”.

Los memes que defienden a Antonela Roccuzzo.

El tuit rescatado del olvido generó una lluvia de memes.

Luego que Wanda Nara diera a entender que Eugenia “la China" Suárez era la tercera en discordia que provocó su separación de Mauro Icardi, el nombre de la actriz comenzó a estar en boca de todos y no pararon de surgir rumores sobre las supuestas nuevas parejas tuvo que tuvo desde en agosto pasado, cuando se separó de Benjamín Vicuña.

Pero el rumor que mas sorprendió fue un affaire con una estrella de la selección argentina: Rodrigo De Paul. Actualmente el futbolista juega en el Atlético de Madrid, la ciudad donde está instalada la China por un proyecto laboral.

Sin embargo, este martes De Paul se comunicó con Flavio Azzaro, conductor de Crónica HD, para desmentir las versiones de romance que circulan. “Todo esto es un garrón para mi familia, no la conozco y nunca la vi a la China. Lo juro por mi hija Francesca” aclaró, según el mensaje textual que leyó el periodista.