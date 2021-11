Desde su primera aparición frente a las cámaras, cuando todavía lucía su panza de embarazada, Tamara Báez dio de qué hablar. La novia de L-Gante y madre primeriza de su hija Jamaica causó sensación en las redes sociales cuando acompañó a su pareja al almuerzo de Mirtha Legrand, mostrando su rostro por primera vez. Esta semana, la joven volvió a generar furor desde su cuenta de Instagram.

Madre hace apenas dos meses, Báez utiliza sus redes sociales para compartir con sus más de 900 mil seguidores su vida cotidiana, mostrando a su familia mientras disfruta los primeros momentos con la recién nacida. Su nuevo estilo de vida, sin embargo, no convence a todos sus seguidores. La joven compartió desde sus historias el filoso comentario que una cuenta le dejó con respecto a su actividad profesional:

"¿Se te subió el humo que no pensás hacer algo de tu vida? ¿Trabajar? ¿Algo?", fue el comentario de una usuaria a una de sus historias y que no pasó desapercibido para Báez. La joven madre decidió responderle y comenzó un ida y vuelta con su seguidora: "¿Por qué te molesta que no trabaje? ¿En qué te perjudica a vos? Cuando yo quiera hacer algo, lo hago. ¡Vos no tenés idea de mi vida ni de quién soy!".

"Mientras crío a mi hija y la disfruto al mil, porque es mi bebé, y tengo la suerte de que si no quiero trabajar, no trabajo", terminó de responder Báez. La respuesta fue tan contundente que dejó callada a la "hater", que dejó de responder a la conversación. No conforme con el silencio, la novia de L-Gante volvió por el golpe final.

El cantante y su pareja celebraron la llegada de su hija hace dos meses. ( Instagram: @tamibaez13)

"¿No contestás? ¿No sabés qué decir?", insistió. "Tenés razón. ¡¡Perdón!! Sí, sé qué decir... Tenés toda la razón", respondió finalmente la usuario, cortés luego de escuchar la contundente respuesta de Báez. Ahora si, conforme con el resultado del intercambio la joven madre publicó el ida y vuelta desde su cuenta de Instagram, demostrando estar dispuesta a defenderse del odio:

"Peleo con los haters hasta que pidan perdón", sentenció Báez, picante junto a la captura de pantalla que muestra el intercambio.

El picante intercambio entre Tamara Báez y una "hater" en Instagram. ( Instagram: @tamibaez13)

Tamara Báez se sumó al Wanda Gate: la novia de L-Gante apoyó a Wanda Nara

Con las fotos de la reconciliación borradas y Mauro Icardi desapareciendo de las redes sociales, el drama apodado " Wanda Gate" por los internautas argentinos regresa con una segunda temporada. Mientras nuevas pruebas de un encuentro pasional entre la China Suárez y el jugador del PSG salen a la luz, Wanda Nara recibió el apoyo de la novia de L-Gante desde Instagram.

La empresaria, que se encuentra de viaje en Milán, publicó desde su cuenta una picante selfie en ropa interior. Sus seguidores se sorprendieron al descubrir una respuesta de Báez entre los comentarios: "Te amo, Wan", escribió la joven que es madre de Jamaica junto al popular cantante de cumbia.

La respuesta de Tamara Báez a Wanda Nara en el medio de su ruptura con Mauro Icardi.

Su mensaje cosechó más de 1900 'me gusta's en cuestión de horas, y más de cien respuestas. Mientras varios seguidores de la mediática respondieron positivamente al mensaje, un usuario en particular reaccionó con una repudiable comparación: "Cornuda y cornuda", escribió bajo el comentario. Tamara no dejó pasar el agravio y salió al cruce: "Uh, qué machito que sos".