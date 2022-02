Tiene pedido de captura internacional, allanaron sus oficinas en Villa María (Córdoba) y detuvieron a uno de sus directivos. Esta es la complicada situación en la que se encuentra actualmente Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, a quien se acusa de supuestas estafas y asociación ilícita. Por estos motivos, decidió contratar a un “viejo conocido” entre los abogados mediáticos.

Este “fichaje” se concretó el viernes a las 22:00 horas y se trata de Miguel Ángel Pierri, quien desde entonces se hizo cargo de la defensa del empresario, de Maximiliano Batista y de Norman Ariel Prospero, número 2 del grupo y contador, respectivamente.

“Es mentira que sea una estafa. Una persona que estafa se va. Nosotros abrimos 79 sucursales y no tenemos un modelo piramidal porque esa clase de modelos no duran más que seis meses o un año. Están buscando voltearnos”, se defendió en su momento Cositorto.

Miguel Ángel Pierri será el abogado de Leandro Cositorto.

Sin embargo, su situación se complicó y ahora es buscado por las autoridades. El pasado viernes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la captura del CEO. Este vino a raíz de que tres víctimas denunciaran a su conglomerado por los mencionados delitos. Es por esto que optó por la contratación Pierri, quien habló recientemente sobre el caso.

"Desde hacía una semana que veníamos hablando con personas allegadas a Cositorto y después de informarme bien sobre el caso decidí aceptar ser su defensor", declaró y agregó que "acá lo que hubo fue un grave problema de la comunicación de la empresa. Nada más".

Leandro Cositorto es el CEO de Generación Zoe.

En cuanto a las acusaciones de “estafa piramidal” que envuelven al acusado, el letrado indicó que, según su juicio, no sería el caso. "Acá hasta diciembre se pagó. Lo que hubo fue un atraso de una cuota. Eso no me parece que sea una estafa piramidal como lo quieren vender".

A su vez, aclaró que sobre su defendido no pesa un pedido de detención y que, por lo tanto, no se encuentra prófugo. "Ahora estamos articulando en Córdoba el mantenimiento de libertad, es como una especie eximición de prisión. También nos vamos a presentar el lunes en la Justicia Federal con actuaciones preventivas", agregó el abogado.

En cuanto a Generación Zoe, las dudas por parte de la justicia comenzaron el mes pasado, ya que la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que estaba investigando a la compañía. En particular, las “ganancias extraordinarias” que prometían.