La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar. Desde que la mediática arrojó la bomba por su cuenta de Instagram el pasado sábado, todo el mundo quiere y necesita una respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué pasa con Mauro y Wanda?

Ahora resulta que una amiga de la representante le puso pimienta al asunto y le “pegó” indirectamente a la que había sido apuntada como la tercera en discordia, Eugenia “China” Suárez. Resulta que Micaela Pozzi, muy cercana a Nara desde hace más de 10 años, le dio “me gusta” en Twitter a un comentario por lo menos fuerte.

Micaela Pozzi (izquierda) tiene una relación de amistad con Wanda Nara desde hace más de 10 años.

Un usuario de Twitter posteó una esta afirmación contra la ex de Benjamín Vicuña: "la China Suárez debería tratar en terapia esto de meterse siempre con hombres casados". Recordemos que la actriz fue la primera apuntada por muchos usuarios como la supuesta amante del futbolista del París Saint Germain (PSG), debido a que la mediática dejó de seguirla al unísono que publicó el mensaje revelador: “Otra familia más que separaste por zorra”.

En adición, Ker Weinstein, la periodista que confirmó la noticia en Instagram, también reveló que la supuesta amante sería alguien del medio. “Bomba: Mauro y Wanda separados, ¡una pena! Ojalá lo superen. Hay una tercera en discordia y estoy en shock”, comenzó y luego aseguró que "es una actriz argentina... Desde el entorno me dicen que es alguien que conocemos mucho".

Este fue el polémico "me gusta" de la amiga de Wanda Nara

El like de la amiga de Wanda �� pic.twitter.com/vKZLIw5Wf0 — juariu (@juariuok) October 17, 2021

Sin embargo, la “China” tardó menos de 24 horas en despegarse absolutamente de la situación. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", afirmó según el medio MDZ.

Pozzi es amiga de la hermana de Zaira desde al menos 10 años, cuando la segunda todavía estaba casada con el futbolista Maxi López y vivía en Catania. Precisamente allí fue donde se habrían conocido, ya que su futura amiga era pareja de un compañero del ex Barcelona, Cristian Llama.

Recordemos que aquel equipo no era famoso por su buen fútbol, sino por la cantidad de argentinos que integraban el plantel. Mariano Andújar, Nicolás Spolli, Pablo Álvarez, Lucas “Pata” Castro, Mariano Izco, Pablo Barrientos, Alejandro “Papu” Gómez, Pablo Ledesma Y Matías Silvestre, entro otros, conformaron ese plantel de la temporada 2010/2011.