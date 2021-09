La generalización de los seguidores del economista y flamante político Javier Milei como célibes involuntarios o INCELS puede parecer algo injustificada, pero un momento viral compartido desde Twitter les sirvió a los internautas como un entretenido ejemplo del "votante libertario promedio" y sus prioridades.

En un posteo viral que ya reunió más de 28 mil 'me gusta's, cerca de 2 mil retweets y cientos de comentarios, el usuario @therealbuni compartió el increíble intercambio entre una joven usuaria de Twitter y uno de los llamados INCELs, particularmente el intento de ella por tirarle onda al despistado libertario.

.

Refiriéndose al concepto de falacia que Milei arroja en su discurso con frecuencia, la muchacha ofrece sugerentemente: "Ay ni idea de eso, querés que nos juntemos en tu casa y me enseñás?", cerrando el tuit con dos emojis para que no queden dudas. Lamentablemente, el debate sobre las falacias pareció interesarle más al susodicho, que respondió amablemente:

"Pero no es necesario, si las falacias se entienden muy facil! Por ejemplo vos cometiste una falacia AD Verecundiam, toma te dejo este link para que te las aprendas", cerrando el inocente mensaje con un link a un video de YouTube, presumiblemente de índole educacional. Por supuesto, el intercambio causó sensación.

El liberal más despierto pic.twitter.com/Tp615VlkoQ — ElBuni (@therealbuni) September 26, 2021

La captura de la conversación, que el tuitero acompañó con una representación gráfica de la insólita situación, se volvió viral entre los usuarios de la plataforma, que dejaron sus teorias detrás del alarmante malentendido en los comentarios de la publicación.

"Dentro de 5 meses cuando se dé cuenta se va a querer morir", "El setso es pasajero el conocimiento es eterno", "Para cuando la falacia ad ponerla", "Quien necesita sexo cuando esa PC gamer se puede sentir gracias a milei", "Hermano, una cosa es no ver las indirectas y otra no querer verla tío, que hasta Matt Murdock la ve no me jodas", "y si siguen a Milei... ese ñandú jamás tomará agua" y "Creo que no todos son célibes involuntarios, algunos se esmeran por serlo", fueron algunas de las reacciones al momento viral.

jajsjsjaja este si miró a los ojos a Javier pic.twitter.com/h1TzVaMCVO — Es broma pero si kieres noes broma (@EzeChilo) September 26, 2021

Algunos internautas se identificaron con el despistado libertario, ya sea por su ideolgía o su dificultad a la hora de leer entre líneas, con diferentes variantes de "el coito es temporal, el conocimiento es eterno" apareciendo en los comentarios: "basado, antes conocimiento que coger", "Las minas son temporales, la libertad es para siempre" y "Obvio, la pasión carnal es pasajera, el capitalismo eterno", entre otros coloridos ejemplos.