Todos los argentinos esperamos con ansias el próximo Mundial de Qatar 2022, con la fe y la esperanza intacta de que este sea el torneo en donde Lionel Messi puede de una vez por todas, levantar la deseada Copa del Mundo. Son tantas las expectativas que se generaron en torno a esto, multiplicado por 20 tras el nivel que el equipo de Lionel Scaloni mostró en los últimos partidos, que un usuario de Twitter se animó a lanzar una interrogante que se hizo viral.

Esta persona se animó a disparar la siguiente pregunta a la comunidad: “¿Qué promesa harías para que Messi levante la dorada en Qatar?”, posteo en su cuenta. Naturalmente cientos de personas vieron sus expectativas interpeladas por lo que leyeron, lo que los llevó a hacer sus apuestas.

La Selección Argentina conquistó la Copa América en junio del 2021.

Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, la publicación cuenta con casi 14 mil “me gusta”, 274 retuits y más de 1.000 respuestas, entre las que se destacó la de una importante gastronómica de la costa argentina. Se trata de unas de las churrerías más famosas, la cual se animó responder y a volarle la cabeza a todos sus clientes. “Una docena de churros a precio de un churro. Guarden este tuit”, replicó.

Esta fritura es un clásico de las playas argentinas.

Por supuesto que esto alegró a todos sus seguidores, quienes llenaron de comentarios el tuit. “Envío a todo el país”; “No me hagas ilusionar”; “¡Mirá que el próximo mundial es nuestro! ¿Por dónde paso a buscarlos?”; “De repente me empezó a interesar el Mundial”; “Sos una de las cosas más grandes que le pasó a la Argentina”; “¿Por cuánto tiempo? Dame tiempo de volver de Qatar que no me lo quiero perder”.

Por otro lado, también estás los que dijeron: ”Te voy a dejar propina por 11 churros”; “No sé que es mejor, si la copa o la docena de churros al precio de un churrito”; “Con este tuit todos somos felices” y “Si Messi levanta la copa, ¡vamo y vamo! Vos poné los churros y nosotros las birras... Sería una alegría inmensa”.

1 docena de churros a precio de 1 churro. Guarden este tuit. https://t.co/mGKaJeeUOm — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) November 7, 2021

Recordemos que falta un poco más de un año para poder disfrutar otro Mundial de fútbol, precisamente 378 días, para que el 21 de noviembre del 2022 ruede la pelota en el país asiático. A más de uno le habrá llamado la atención que el mes de inicio de ese y no junio, pero resulta que esto se organizó de esta manera para evitar las altas temperaturas que azotan la región a mediados de año.

Será la tercera ocasión en la que la FIFA lleve la competición al continente asiático, tras Corea del Sur- Japón 2002 y Rusia 2018 (solo una de las sedes pertenecía a Asia). A su vez, Qatar resulta ser el país de menor extensión territorial en donde se haya disputado alguna vez este torneo.