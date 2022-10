En una carnicería de una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, una de las cámaras de seguridad del local logró captar el momento en el que una inspectora del municipio vio como se le cayó un billete de $1000 pesos a una cliente y, lejos de avisarle, lo escondió y guardó el dinero en su bolso.

El local ubicado en las calles 80 y 122 de esta localidad fue el epicentro del video viral, donde las filmaciones mostraron la actitud reprochable de la mujer del Control Urbano. Todo surgió cuando una clienta fue a comprar a la carnicería y una vez efectuada la compra, retiró la bolsa con mercadería del mostrador y abandonó el sitio.

Hasta ese entonces, todo marchaba normalmente y sin complicaciones. Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron el momento que nadie se había percatado: una empleada municipal ingresó al local después de la clienta anteriormente mencionada y el propio dueño del comercio notó un movimiento particular.

Cuando la persona compradora realizó el pago de la mercancía, no se percató del billete de $1000 pesos que, por un movimiento involuntario, cayó al suelo. La inspectora municipal apareció en escena y en vez de avisarle de su dinero al filo de perderse debajo del mostrador, lo pisó con su pie izquierdo y esperó a que la clienta se retirara para agacharse y guardarlo en su bolso





Furia en las redes sociales por la actitud de la inspectora municipal

Tal actitud se volvió viral en las últimas horas tras el enojo del dueño del comercio recriminando la actitud de la empleada del ayuntamiento. Inmediatamente los usuarios de las redes sociales lograron difundir a gran escala el video de la inspectora, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Por tal motivo, la gente se expresó en las plataformas de comunicación exigiendo una sanción ejemplar para la persona del Control Urbano.

Uno de los comentarios de los que más se repitieron es su falta de empatía: "Cero humildad, es decir no es honesta, sincera, cero empatía. La verdad me dio vergüenza ajena", exclamó una mujer en Facebook



Por otra parte, una persona se animó a comentar un pensamiento en medio de los reproches: "Todos hicimos esto alguna vez, no escondan la mano".