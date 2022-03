Tras el nacimiento de su segunda hija, Paulo Londra no termina de salir de sus problemas, pese haber saldado su conflicto legal con Big Ligas. En esta oportunidad, las complicaciones son personales y se refieren a una denuncia por parte de una joven española, que lo acusó por violencia de género.

La denunciante se llama Lyna Bekkiche, una española que también lo acusó de haberla obligado a realizarse un aborto. Mientras tanto, su ex pareja Rocío Moreno, con quien tiene dos hijas, le reclamó una "compensación económica" al músico de trap argentino.

La denuncia de Bekkiche salió a la luz luego de que ella citara un tuit de Londra, que había publicado el 1 de marzo. "Es simple, más dinero, más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas", escribió Paulo en su cuenta de Twitter.

Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) March 1, 2022

Si bien el cantante obtuvo cientos de "me gusta", llamo la atención la respuesta de Lyna. Ella le había contestado de manera contundente: "Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando eso solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias", criticó, lapidaria.

Este jueves, los panelistas de Intrusos charlaron con la joven artista española -con quien Londra tuvo un amorío- y le preguntaron sobre su embarazo tras haber estado con el autor de la canción "Adán y Eva" que tiene más de 707 millones de reproducciones en Spotify. "Se lo conté primero al fotógrafo, que era mi amigo. Él me bloqueó, se asustó por su trabajo. Ya lo aclaramos, seguimos hablando al día de hoy, nos seguimos, nos contestamos historias y ya me pidió perdón", contó Lyna.

El tuit de la joven española.

Más tarde, la joven intentó halar con uno de los mejores amigos de Paulo Londra: Piero Graziani. Sin embargo, tras llamada, Lyna aseguró que él le había dicho que no le iba a dar la noticia a Paulo, porque estaba en los Latin Grammys.

Cuando los dos regresaron de Estados Unidos, la joven dijo la intención de ellos era darle "dinero para abortar" y que no siquiera le preguntó cómo estaba, ni cuál era su "decisión".

"Le dije que como habían pasado semanas yo ya me había imaginado al bebé. Y cuando les dije 'lo voy a tener', cortaron", fue la contundente respuesta de la denunciante.

Por su parte, Graziani decidió viajar al día siguiente a España, donde se reunió con la chica. "En ningún momento habló del bebé, ni de Paulo durante los primeros días. Fue muy inteligente. Me preguntaba de mí, qué estudio... intentando manipularme", contó.

Lyna Bekkiche, la española que denunció al cantante de "Tal vez".

En ese sentido, agregó: "Me ignoró unos días hasta que empecé a presionar sobre el tema y me dijo que debería ir a una clínica para revisarme, y después que vaya a un centro de aborto, que me ayudarían a impulsar mi carrera musical, que conocían a gente de Warner, que con un bebé no iba a poder ser cantante... igual después de todo lo que me pasó y las críticas que recibí ya no quiero ser artista. Me decían que iba a arruinar la vida de Paulo".

Finalmente, la joven se hizo el aborto el pasado 27 de noviembre. Ella aseguró que "el aborto lo pagó Piero" y supone que lo hizo "con dinero de Paulo".

En Twitter, la joven española hizo otro descargo a través de su cuenta personal: "Ya que estoy, quiero pedir disculpas a Rocío y a sus familiares por todo lo ocurrido y también quiero mandarles todo mi apoyo ¡Ya que la entiendo como mujer!".

La respuesta de la suegra de Paulo Londra

Quien también respondió las declaraciones de Londra fue la suegra de Moreno: “No creo que lo haya dicho por mí. Sabe cómo es mi vida y si hay algo que no me sobra es tiempo. Y lo que menos quiero es más problemas. Así que desconozco a quién se refiere. Sí, coincido en parte con lo que dice", recalcó.

“Qué bueno que esté bien económicamente. Eso da tranquilidad al bienestar de sus hijas y lo celebro. Nada mejor que los hijos estén bien”, destacó en una historia de Instagram y luego concluyó: “Creo que cualquier persona que siga mal asesorada y no tome las riendas de sus asuntos y asuma las consecuencias de sus acciones, va a seguir teniendo más problemas de diferentes índoles”.