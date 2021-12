En las últimas semanas, el mundo de las redes habla sobre Joaquín Nahuel, el nene que sueña con ser pastelero. Más allá de haber encontrado su profesión, el chico hace y vende tortas para pagarse una cara cirugía en Estados Unidos que le permita recomponer su piel quemada tras un accidente doméstico.

Por ello, varios famosos se contactaron con él y le hicieron sus encargues para colaborar con la causa. La más reciente fue Wanda Nara quien le pidió una torta de Boca para el festejo de su hijo Coqui, cuando Mauro Icardi finalmente se les unió. Ahora otra pequeña influencer le hizo un pedido y derritió a sus seguidores: Nihao Emma.

“Hoy es el cumple de mi papá y ya empecé a hacer la torta”, escribió el pastelero en Instagram y la nena de 8 años le contestó: “Qué bueno Joaco, felicidades a tu papá y acordate de mi torta para el 27 de febrero y mi cumpleaños de 9 años que estás invitado”.

Joaquín recibió el pedido de una nueva torta para el cumpleaños de otra nena influencer.

Inmediatamente su mensaje se llenó de mucho amor de gente que los sigue a ambos. "Son el futuro chicos", "Quiero ver esa foto de Joaco celebrando tu cumple", "Qué gran corazón de esta princesita, tenemos mucho que aprender de los peques", "Son dos niños adorables", fueron algunos de los mensajes que recibieron.

Quién es Emma Jerez Leonardis, la nena que le encargó una torta a Joaquín

Que su comentario haya tenido un tan buen recibimiento no es casual, ya que Emma es otra "niña mimada del Internet". Nació en Ezpeleta, en el partido de Quilmes, en Buenos Aires y con sus ocho años es reconocida como la bookstagrammer de habla hispana más joven.

Sus padres, Tomás y Analía, están detrás del contenido que sube la niña en sus redes y son quienes la alientan a seguir creciendo. "Ella tenía muchas ganas de compartir las cosas que leía", comentó a MDZ el orgulloso papá.

Además de recomendar libros, comparte en su Instagram otras pasiones, como la computación y la programación [sueña con crear un videojuego] y sobre todo brinda tips para hablar chino mandarín, de ahí su usuario: "Nihao Emma", que significa "Hola Emma".

"Miraba los libros de chino de mi papá y me empezó a gustar. También jugué a un juego de China y me empezó a gustar más. Lo que más me divierte es la pronunciación", confesó la nena sobre el origen de su hobbie que ahora comparte con el mundo.