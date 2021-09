De una forma u otra, el material viral siempre recae en lo mismo: alguna mascota teniendo un comportamiento gracioso, y los niños pequeños siendo protagonistas de algún episodio. Este caso involucra a los dos: una niña que perdió su preciado gato de peluche y se las rebuscó para encontrarlo a toda costa.

Las redes sociales se han convertido en una buena plataforma para localizar desde personas hasta objetos perdidos. El alcance que tiene es masivo y usuarios de todos lados no solo ven la publicación sino que varios comentan e interactúan.

Tal es el caso de una niña que publicó un cartel en Facebook donde ofrece una recompensa para poder recuperar su gato de peluche. La niña señala que perdió a su muñeco cuando fue al cine el viernes 17 de septiembre de 2021, y no lo vio más. En el cartel se puede leer: “Se busca gato de peluche, es este. Se llama BB Jaguar. Ayuda”.

Pero la mejor parte es que por motu propio, ofrece una recompensa para quien lo encuentre: 20 pesos y un dulce. En el cartel están estipulados los términos y se viralizó en cuestión de segundos.

El cartel de la niña se ha compartido más de 16 mil veces en Facebook.

“Fui al cine plaza a la plaza de ‘Encuentro Fortuna’, lleve conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me la dieron”, continúa el cartel de la niña. “Al llegar a mi casa, me di cuenta que ya no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó, la extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida”, agrega en su cartel.

Al final, la niña puso un número telefónico para que la puedan contactar. “Por favor, encuéntralo”, concluye el cartel de la niña, que se ha compartido 16 mil veces por usuarios que han empatizado con la causa.

Todavía no ha podido recuperar a su muñeco, pero todos los comentarios son de apoyo, deseos de suerte y sobre todo que no era necesaria la recompensa.

“Ojala lo encuentre, mi hijita también carga siempre un gatito de peluche con él”, “Favor de compartir para que sea localizado el BB jaguar y regrese con su dueña”, fueron algunos de los comentarios. Pero como nunca faltan los detractores, hay quienes recomendaron a sus padres que le enseña a su hija a 'soltar' y no ser tan apegada a un peluche.