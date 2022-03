Según comunicaron en la red social del pajarito,, sin embargo, ellos decidieron seguir haciéndolo hasta que no pudieron más.

Era un sandwich que dejaba poco margen, pero nos encantaba tenerlo. Salvo La Rambla y contadas excepciones nadie te da lomo-lomo eb el lomito porque su precio es altisimo. Pero los números daban y nos gusta vender calidad. — Ribs al rio (@ribsalrio) March 3, 2022 $1.700 el kilo, pero cada sándwich llevaba al rededor de 160 gramos de este. Para mejorar la calidad del plato, los cocineros debían sacar la piel y la grasa. Como si fuera poco, también ahumaban el corte, por este motivo era una perdida de plata porque perdían básicamente un 50% de la carne. El lomo que se utilizaba cuesta actualmente, pero cada sándwich llevaba al rededor dede este. Para mejorar la calidad del plato, los cocineros. Como si fuera poco,, por este motivo era una perdida de plata porque

"Para que tengas una idea el costo de la materia prima en un restaurante se calcula que no debe ser mayor al 33%. O sea, si un pancho te sale $33 de costo, vendiéndolo a $100 se estima que con los $67 de diferencia vas a cubrir empleados, alquiler, demás costos y tener una ganancia. Es decir, para que den los costos te tendríamos que vender el sándwich a $1.800 sin guarnición. No sé vos, pero a mí me llegan a cobrar $1.800 un sanguche que ni siquiera es gigante y te doy mínimo un zapatazo. ¡Inviable!", explicó uno de los dueños.

Desde la parrilla lamentaron mucho la decisión, pero no tuvieron otra alternativa. Dicen que "Fue dificilísimo hacerlo porque sabemos que nuestros clientes lo aman, es como que McDonald's saque el Big Mac!!".

"Adiós lomito, hola Smoked Beef sándwich. Mil disculpas a todos los clientes, pero realmente no nos quedó otra opción!", concluyó el hilo de Twitter.

El comunicado de Ribs al río se hizo viral. Decenas de comenzarles comenzaron en el hilo la tristeza que sentían por esta perdida. "¿No consideraron la posibilidad de dejar elegir a los clientes? ¿Por qué no dejar coexistir ambos sandwiches? Uno "accesible" y el otro "prémium" y que el cliente elija la opción que más lo satisfaga", preguntó un usuario.

"¡No te desesperes por los precios! ¡Soy gastronómico y te entiendo perfectamente! Cerré en diciembre de vacaciones con una pizza de muzza a 430 pesos. No sé si vuelvo a abrir, soy de un barrio de laburantes y vendo calidad, pero hoy tendría que vender la misma pizza a 900 mangos!!, dijo un dueño que pasa por la misma situación que la parrilla.

La situación de los gastronómicos es complicada, pero a pesar de todo siguen pensando en sus clientes fieles que esperan poder comer platos de calidad y a precios cómodos.