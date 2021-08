Dentro del mundo de las mascotas podemos encontrar dos grandes (casi únicos) grupos: las “normales” y las “exóticas”. Dentro del primero pueden hallarse perros, gatos, hamsters e incluso algún conejo. El segundo grupo es un poco más impredecible, por ejemplo, Claudio el “Turco” García confesó que tuvo una pitón y un puma.

Por otro lado, hay gente que tiene loros e inclusive algunos tienen zarigüeyas. Sin embargo, hay un animal que entre en esta última categoría que causó un revuelo importante en los últimos días: el carpincho.

El también llamado capivara, es el roedor más grande del planeta. De color café rojizo, pueden llegar a pesar más de 70 kilos, de pelaje corto y áspero, y cuentan con cuatro incisivos muy desarrollados que representan un peligro para cualquiera. Son largos, fuertes y afilados. En resumen, que nos te muerda uno de estos porque la situación podría no ser la más feliz. Es un animal herbívoro que se alimenta principalmente de hierbas y algas, pero en cautiverio comen maíz, lechuga, sandía y otras frutas y verduras.

En los últimos días, estos animales causaron revuelo entre los vecinos de Tigre.

En medio de la reciente polémica de los carpinchos Nordelta, una vecina mandó un video en exclusiva a Cronica HD, donde enseño su mascota, un capivara bebé. “Hola Crónica, los carpinchos no son malos, ella se llama Barbie. Tendrá unos tres meses, juega con los chicos y no muerde. Como ven, los carpinchos no son malos, Barbie es la tercer bebé de la casa”, explicó esta señora mientras sostenía al animal, lo acariciaba e incluso lo besaba.

En respuesta, el programa conducido por Esteban Trebucq, mejor conocido como el “pelado”, sacó al aire al activista Fernando Pieroni, quien planteó en vivo la realización de una vasectomía a estos animales, con el objetivo de “controlar” la especie en la zona.

Generalmente se mueven en manada, la cual puede llegar a tener 20 miembros.

“Es el lugar de ellos, es el área de ellos y si a los vecinos no les gusta, que se vayan a vivir al centro”, comentó con respecto a las quejas de los vecinos de Tigre. “Se fueron a vivir a un lugar donde hay vida silvestre, tienen que aprender a convivir”, añadió.

Además, fue consultado sobre si el carpincho es peligroso, a lo que Pieroni respondió lo siguente: “para nada, como todo animal, si uno lo ataca se va a defender. Pero el carpincho no se a meter de noche en tu casa para lastimarte”, continuó.

Por su parte, agregó que son muy buenos nadadores y que “sí o sí necesitan agua”. En adición a esto, el sitio web “Experto Animal”, les deja una recomendación a todos aquellos que estén considerando seguir el ejemplo de la vecina y adoptar uno de estos roedores, que pueden ser domesticados. “Si deseas poseer una capibara o carpincho como mascota es imprescindible que en tu casa exista un jardín en el cual puedas instalar una piscina de plástico de un cierto tamaño”, explicaron.

Además, recomiendan adoptar un macho y en concordancia con el activista, expresan que “los machos deben ser esterilizados, para evitar que se tornen agresivos al llegar a la edad adulta. Los machos son territoriales. La esterilización debe realizarse ente los 6 y 9 meses”.

Así presentaron a Barbie en Crónica HD