Por Francisco Nutti

@franNutti

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina y cronica.com.ar decidió realizar una recorrida por cines, teatros, casas de comidas, puestos de pochoclos, heladerías y shows a la gorra de Capital Federal para constatar cuándo puede gastar una familia en un día si quiere pasar con sus niños una jornada atractiva y llena de actividades. De acuerdo al relevamiento, hay que desembolsar de $2.000 en adelante.

Ir al teatro es lo que más eligen los pequeños. En calle Corrientes, las propuestas infantiles arrancan en los $500 por persona y se elevan hasta los $3.500 en el caso de que se opte por una obra reconocida. En este rubro, se apuesta mucho por los descuentos, las promociones y los pagos con tarjetas de crédito, algo que suelen elegir muchos padres y madres para que el impacto en el bolsillo no sea tan severo en medio de la crisis económica.

El cine también es un plan ideal para disfrutar con amigos y familia. Recientemente se han estrenado producciones como la segunda aventura fílmica de los Minions, Lightyear y éxitos como Top Gun: Maverick y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Cualquiera de estas películas se pueden ver por un costo de $530 en los cines de Buenos Aires; mientras que niños y mayores de 65 años, pagan con descuento. En las salas 3D, el valor aproximado de la entrada general es de $725 y en la 4D el valor ronda los $1.000.

El combo familiar de pochoclos es de lo que más se pide. Puede costar entre $2.600 y $2.800, e incluye dos baldes enormes más cuatro vasos de gaseosas a elección. Por su parte, los chocolates con maní grandes y de primera marca oscilan en los $700, mientras que la bolsa repleta de caramelos puede variar su precio pero la mayoría anda por los $300.

En los puestos de pochoclos, el valor disminuye, pero tampoco están ajenos a la situación del país. La bolsita ya supera los $250, mismo valor que la manzana con caramelo.

Almorzar o cenar es otra de las actividades más frecuentes que suelen realizar las familias cuando salen de paseo. En una reconocida cadena de hamburguesas, dos combos de triple hamburguesa (con papas y gaseosa) puede encontrarse a $1.800, mientras que la famosa “Cajita feliz” para los más chicos, la cual puede venir con una hamburguesa o nuggets, una gaseosa, papas y un muñeco sorpresa, sale aproximadamente $900.

En tanto que quienes no comen carne tienen la posibilidad de comprar la caja de 10 unidades de nuggets, por $740 o elegir el combo ensalda caesar, a $700 que incluye gaseosa.

Otra opción económica para no gastar demasiado son las pizzerías. Una pizza grande de jamón y queso con tres gaseosas pequeñas cuesta $3.000. También se puede pedir por porciones o recurrir a las promociones que incluyen empanadas o fainá.

"Antes de que lleguen las vacaciones de invierno me ahorro unos pesos para no tener que especular si vale la pena gastar en el cine, en el teatro o salir a comer algo. Obvio que me cuesta, soy un trabajador como todos, pero no puedo decirle que no a mis hijos", señaló a este medio Claudio, de 36 años y vecino del barrio porteño de Parque Patricios.

"Sofía tiene 10 y Bautista 12. A esa edad no los podés tener encerrados", dijo el hombre, quien junto a su mujer y sus niños se prepara para "volver a salir", ya que, según dijo, "últimamente fue todo destinado a pagar deudas. Hace mucho que no nos damos un gustito".

El postre no puede faltar. En los locales de comidas rápidas, un helado con salsa de chocolate y galletitas oscila en los $550, mientras que en una heladería tradicional, un cucurucho cuesta $600, un cuarto de helado $700 y el medio kilo para compartir $1.260.

Pero no todo es dinero, ya que existen funciones a la gorra en distintos parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires, donde se puede pasar un buen rato y ver shows de títeres, mimos o payasos por una suma mucho menor a la que se requiere para realizar todo lo anterior.