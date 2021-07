En estas vacaciones de invierno que ya comenzaron, nos vamos a encontrar con realidades muy diferentes, familias que quizás puedan viajar y disfrutarlas de “similar” manera a como lo hacían antes de la pandemia, con restricciones, cuidados y demás, pero sin ver demasiado afectadas sus rutinas, y otras que por cuestiones epidemiológicas, o por razones económicas, van a pasar unas vacaciones en casa y ahí es donde tenemos que ingeniárnos para que los chicos vean que, aún así, van a ser especiales para ellos.

Para lograr las vacaciones más divertidas, la licenciada María Laura Lezaeta Psicóloga infantil, propone algunas ideas:

Organizarnos

podemos armar en un afiche, con dibujos o imágenes recortadas de revistas, las actividades que vamos a realizar día a día, (levantarnos, horario de comidas, tiempo de acostarse), como también las “actividades especiales”, que serán las que haremos en vacaciones. De esta manera pueden anticiparse, saber qué van a realizar en cada momento, lo que les dará seguridad y orden dentro de la dinámica familiar

Preguntarles que les gusta

un buen punto de partida es preguntarles que cosas les gustan a ellos y ahí ver juntos que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Por más simple que sea lo que hagamos, como por ejemplo sentarnos a dibujar, si es un tema que a ellos les apasiona, van a hacerlo con muchas mas ganas siempre.

Juegos en familia

Si hay algo que a todo chico le gusta, ya los adolescentes aunque quizás muchas veces no lo reconozcan también, es que les dediquemos tiempo "exclusivo para ellos", por eso podemos aprovechar a hacer Juegos donde formemos equipos (dígalo con mímica, competencia de chistes, de baile, etc), enseñarles juegos de Cartas que hayamos jugado en nuestra infancia, ver películas o series, pero ambientando el lugar con carteles que ellos pinten, haciendo comida especial, como si fuera un “Cine en casa ”. Todos estos momentos, además de generar divertimento, van a fortalecer el vínculo familiar que siempre es tan importante y más aún en estos momentos.

Medir el uso de tecnología

En muchos casos, puede pasar, que los chicos / as quieran utilizar este tiempo de vacaciones para estar más pegados a las pantallas. Pero es importante dosificar el uso de las mismas, y para ellos podemos ofrecerles otras alternativas para ellos, ahora que van a disponer de un tiempo mayor libre, y que así vean que pueden divertirse de muchas otras maneras. También puede ser de utilidad, si hicieron el “organigrama visual” colocar ahí los tiempos para utilizar tecnología y que sepan, que habrá horarios para usarlas y otros que no.

No temerle al "estoy Aburrido"

En los casos de familias que los padres sigan trabajando, es importante no sentir el peso de "que hago para que no se aburra", sino entender que todos nos hemos aburrido de chicos mas de una vez y ahí conversar con ellos que cada "aburrimiento" es una oportunidad para explorar nuestra creatividad y descubrir nuevas formas de jugar, y que pueden ser muchas veces también solos, cuando papá o mamá tienen que trabajar desde casa y no pueden estar jugando juntos.

Además, la cofundadora de JUEGOlogía, aseguró: "Podemos hacer juntos que estas vacaciones sean muy especiales y brindarles momentos que llevarán consigo siempre y recordarán con mucho anhelo, disfrutando los espacios en familia y valorando lo que tenemos y podemos por encima de todo".