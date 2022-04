La ex pareja del Chyno Agostini, Sol Raies, explotó contra el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini por "difamar su nombre". La pareja tuvo una pública separación y se dedicaron contundentes mensajes por historias de Instagram, entre los cuales el músico de 22 años afirmó que su ruptura se debió a una infidelidad de Raies.

Furiosa, la expareja de Chyno apareció en "El Show Del Regreso", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble, donde aseguró que Agostini es "un vago, mala persona y poco hombre": "Jamás le metí los cuernos, la relación la corte yo porque no daba para más", comenzó aclarando Raies, antes de dar detalles sobre el comportamiento de Agostini.

.

"Di hasta que lo que no hay que dar. Yo le brindé todo en todos los aspectos; vivió en mi departamento, jamás me ayudó a pagar el alquiler. La verdad es que es muy poco hombre", comentó la joven de 24 años sobre la convivencia de un año que pasó con el hijo de Nazarena Vélez. "Vivió en mi departamento un año y jamás pago un mes de alquiler. Mi mamá fue la que más nos ayudó económicamente", reiteró.

Según comentó Raies, el único ingreso de dinero que ofreció su ex fue lo que recibía de Daniel Agostini, su padre, a quien Chyno "siempre llamaba" para pedir ayuda económica: "Él no trabajaba, iba a hacer temas, no fue a laburar; la única persona que lo ayuda económicamente, que no llegué a conocer fue Daniel, el papá. Él le daba la poca plata que tenía".

La expareja de Chyno afirmó tener buena relación con su entonces suegra. (Instagram)

Sobre su relación con Nazarena Vélez, Raies también dejó su comentario: "Yo la conocí a Nazarena y bien, no, la verdad que nunca me hizo llegar a esto, al punto tener que salir a hablar, porque yo soy una chica de perfil bajo que no me gusta el quilombo, pero si me buscan me van a encontrar porque inventar cosas cuando ayudé tanto... Es de mala persona", disparó la joven.

"Yo jamás quise llegar ahí a tener que hablar porque yo soy una persona de perfil bajo, pero me tengo que defender como mujer porque me salga a ensuciar así con algo que yo no hice, me parece de muy poco hombre", se defendió Raies, agregando: "Yo lo dejé, pero jamás le fui infiel, ¿cómo le voy a hacer? Si él vivía en mi casa. ¿En qué momento? Hasta le dije 'anda a vivir, no sé, a lo de tu mamá, tu papá, donde puedas. Si querés seguimos estando, pero no en mi casa'. No podía bancar todos los gastos, las escenas de celos...".

"Capaz que sí era tóxico": la confesión de la exnovia de Chyno Agostini

La joven de 24 años compartió detalles de su ruptura con Chyno Agostini.

La ruptura entre los dos jóvenes no fue limpia, con fuertes declaraciones desde las historias de Instagram de ambas partes. Mientras que el hijo de Nazarena Vélez acusó a su exnovia de infiel, ella retrucó acusándolo de vago, afirmando que lo tuvo que vestir y dar de comer mientras vivieron juntos.

Al aire por Radio Ensamble, Raies reconoció que "lo puse muy enojada", pero mientras la situación no llegó a tal extremo, las dificultades que comunicó existieron: "Es verdad que no pagaba alquiler, expensas, eso es verdad, estaba cómodo, era medio vago", resaltó.

Finalmente, Raies intentó imponer distancia para salvar la relación, pero de acuerdo con su testimonio tampoco llegaron a un acuerdo: "Le dije que se alquile un departamento en otro lado. Me dijo que si no vivía conmigo, no estaba más. No le gustaba mi trabajo. Capaz que si era tóxico. Es como que yo daba, daba y nunca recibí nada y ahora enterarme lo que dijo, después de haber sido tan buena… Es lo que más me jodió, me traicionó".