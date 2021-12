Con motivo de las fiestas, el papa Francisco envió un mensaje navideño para los fieles de la Iglesia Católica. En este saludo expresó su preocupación por los pobres, los “olvidados” y los niños abusados, explotados y enfermos que tendrán que pasar la fiestas en condiciones de vulnerabilidad. En la entrevista brindada a medios italianos, el obispo de Roma recordó algunos hechos de la infancia cuando compartía la Navidad en Argentina, las costumbres familiares y cómo se divertía cuando era niño.

Hizo un fuerte reclamo social en favor de los excluidos en los siguentes términos: “La comunidad internacional, la Iglesia -comenzando por el Papa-, las instituciones, los que tienen responsabilidades políticas y sociales y también todos los ciudadanos, particularmente en los países más ricos, no pueden y no deben olvidar las regiones y las personas más débiles, frágiles e indefensas”. La entrevista publicada hoy de forma conjunta por los diarios La Repubblica y La Stampa.

.

Cuando se lo consultó acerca de en quién pensará en estos días, Jorge Bergoglio no dudó: “En los pobres, siempre. Como Jesús, que nació pobre: ese día María era una mujer de la calle, porque no tenía un lugar adecuado para dar a luz. Y luego pienso en todos los olvidados, los abandonados, los últimos y, en particular, los niños abusados y esclavizados”.

“Me hace llorar y enojarme el escuchar las historias de niños y adultos vulnerables que son explotados. Y luego pienso en los niños enfermos que pasarán la Navidad en el hospital, no hay palabras, solo podemos aferrarnos a la fe, a Dios, y preguntarle: ¿Por qué?”.

“Rezo a Dios para que esta Navidad transmita más generosidad y solidaridad a la Tierra. Espero que la Navidad caliente el corazón de los que sufren, y abra y fortalezca el nuestro para que arda en el deseo de ayudar más a los más necesitados”, anheló.

La Misa del Gallo estará condicionada por las restricciones

La Misa del Gallo, se lleva a cabo en la plaza de la Basílica de San Pedro con rigurosas medidas de seguridad marcadas por la pandemia del coronavirus. A partir de las 19:30 horas, se celebrará la Santa Misa de Nochebuena y Natividad del Señor, presidida por el Papa Francisco y con la participación de toda la Capilla Papal.

Para este 2021, en el que la misa se celebrará en el interior de la Basílica, se espera la presencia de 120 sacerdotes concelebrantes. Además, está previsto el canto de La Calenda, también conocida como el pregón de la Navidad.Se trata de la misa previa al Mensaje de Navidad y a la Bendición Urbi et Orbi que el Papa también realizará desde la Basílica De San Pedro