Un grupo de vecinos de la localidad santafecina de Cañada de Gómez, ubicado a 75 kilómetros al noroeste de Rosario, se autoconvocaron en rechazo al rumor de una posible radicación del femicida Fabián Tablado, autor del crimen de su pareja Carolina Aló, en el año 1996. La protesta surgió a partir de la presencia del criminal y su madre en esa localidad.



El padre de la victima, Sergio Aló, encabezó la movilización de los vecinos frente a la Jefatura de Policía, en señal de protesta, y celebró que la sociedad "está reaccionando" ante los casos de femicidios, por medio de una "condena social". Vale recordar que Tablado recuperó su libertad el 15 de diciembre del año pasado, luego de cumplir 24 años tras las rejas por matar a su pareja de 113 puñaladas en su casa del partido bonaerense de Tigre.



A raíz del crimen atroz, Aló criticó a la justicia por el "fallo corrupto" en el año 1998, considerándolo como insólito al pensar que "113 puñaladas, dos puñales tramontina, un cuchillo de cocina y un formón clavado en el medio del pecho no implicaban alevosía ni ensañamiento". En ese entonces, los jueces dictaminaron la causa como "homicidio simple" sin una condición de cadena perpetua.





El rumor de la presencia de Tablado, junto con su madre, en la localidad cañadense no tardó en propagarse, por lo que los residentes de la ciudad marcharon a la justicia para exigir la expulsión inmediata de los individuos de la localidad. Un vecina dialogó con los medios locales y ratificó su rechazo por el femicida: "No queremos que este hombre esté acá, tengo hijas mujeres y nietas y no lo aceptamos".



En tanto, los habitantes, por una unanimidad, coincidieron que se trata de una persona "peligrosa" y que su presencia no garantiza "tranquilidad" en la región, a pesar de haber cumplido con su condena. Estas declaraciones traen a colación la reciente denuncia por violencia de género de su última pareja , residente de Córdoba, quien exigió custodia policial en su domicilio.



Eso no es todo: el femicida recuperó su libertad momentáneamente en el 2020, pero lo condenaron a un año en prisión por violar una perimetral, otorgado por la justicia, que prohibía la aproximación a sus hijas y a su exesposa Roxana Villarejo, con quien contrajo matrimonio en el año 2007.







El Municipio declara "persona no grata" a Fabián Tablado

Luego de la repercusión que tuvo el suceso por la presencia de Tablado en Cañada de Gómez, la concejala Marisel Loyola vaticinó un proyecto que exigirá al Concejo Municipal la declaración de "persona no grata" al femicida de Carolina Aló.



La iniciativa fue publicada por el sitio oficial de la alcaldía junto con las declaraciones de Loyola: “Queremos que de manera formal sea declarado persona no grata para los cañadenses, acompañando el comunicado del Área Mujer y Género junto al Consejo de Seguridad"

Hoy lo declaramos persona no grata en Cañada de Gómez. Por decreto municipal y por concejo en pleno

" Nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio"

En esa misma línea, la intendenta del municipio, Stella Maris Clérici, estuvo presente en la marcha y se sumó al pedido de los vecinos, al considerar que la presencia de Tablado en la localidad es un hecho "de alta peligrosidad". En referencia a la figura del asesino, aclaró que "no está mas en el lugar en donde alquilaba", pero aún asi no descarta si continúa en la ciudad, y alentó a la policía a "investigar dónde se encuentra".