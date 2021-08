Cuando un chico quiere conquistar a una chica, suele emplear diversas tácticas para lograrlo. Si no la conoce, puede responderle una “historia” en Instagram que derive en una conversación o darle “me gusta” a una publicación vieja para hacerse notar. En caso de que ambos ya se conozcan, puede optar por un trabajo minucioso o emplear una estrategia particular que se hizo viral en las redes sociales: robarle el perro “de querusa” y devolvérselo para quedar como el héroe.

Esta historia se hizo viral en Twitter debido a su naturaleza de insólita. Un usuario con bastantes seguidores posteó una imagen con una leyenda que ya se hizo costumbre en varios memes. “Las pibas: me gusta ese chico le voy a hablar; los pibes:”.

Esta es la foto viral

La foto era de una pareja, ambos muy sonrientes y joviales, posaban con dos caniches blancos, “empilchados” con unos ponchos en un paisaje que parecería corresponder al norte argentino. Hasta aquí todo normal y pintoresco, lo curioso resulta ser el texto. “He tomado muchas decisiones equivocadas en mi vida, pero estoy seguro de que robarte a tu perro para que esparcieras folletos por todo Quilpue, con tu número abajo para llamarte, devolver a tu perro y salir como el héroe de la historia, logrando así que te enamoraras de mi, fue la mejor decisión de mi vida. Te amo mi amor”, escribió Guillermo Fahara Mellafe Alam, protagonista de este relato.

las pibas: me gusta ese chico le voy a hablar



los pibes: pic.twitter.com/CnzQqvdsi8 — Es broma pero si kieres noes broma (@EzeChilo) August 28, 2021

Por supuesto que los usuarios no dejaron pasar esta joyita y la convirtieron en viral. Hasta el momento de escribir esta nota, el posteo presume más de 60 mil “me gusta”, 4.500 “retuits” y 847 respuestas. De esta cantidad de comentarios, los más divertidos y elocuentes fueron los siguientes: “Menos mal que tenía perro, sino le secuestraba a la vieja”, “salí de ahí amiga” y “si terminás el plan conseguís novia, si te agarran en el medio terminás en cana”.

Sin embargo, para alegría de algunos y tristeza de otros, esta historia resultó no ser cierta per se. Lo que es verdadero es el posteo que realizó Guillermo, pero luego confesó que la anécdota del robo se trataba de una broma.“Me han llegado solicitudes de gente que… ¡no conozco! Y ahora que lo compartan en una página de Instagram… no…. ¡Me he reído caleta! Ya veo que funan al Memo por andar robándose perros. Pero es fake, por favor, ¡No se lo crean!”, comentó Antonia, su novia, luego de que se diera cuenta que el chascarrillo de su pareja se hiciera viral.

La situación llevó a que Guillermo fuera entrevistado por un diario local.

Por si fuera poco, Guillermo tuvo que salir el diario local La Estrella a poner blanco sobre negro. Allí aclaró que se trató de un simple chiste. “Me da mucha risa todo esto, nunca imaginé que sería tan explosivo. Quisieron hasta funarme, pero mi polola ya explicó todo en Instagram”, reconoció.