Google o TripAdvisor son dos sitios en Internet que sin lugar a dudas dan una mano a todos los usuarios, especialmente a la hora de elegir un restaurante. Las reseñas que se pueden dejar en cualquiera de estas dos páginas son sumamente importantes para las personas que quieran leer la experiencia de alguien que ya visitó el lugar.

Claramente, las opiniones de los demás nunca dejará contentos a los dueños o al personal del restaurante si se trata de una crítica, por supuesto. Es más, hasta los restaurantes que están calificados con cinco estrellas suelen tener alguna que otra mala reseña, pero lo importante es saber aprender de la mala experiencia y mejorar para atraer a más clientes. Si alguien de parte del restaurante contesta el comentario de una mala forma, la gente tendrá en cuenta la forma en la que se dirige el dueño o quien sea que maneje la página.

.

Así sucedió con Fish and Chips llamado The Old Smithy en Ambleside, Cumbria, en Inglaterra. Una persona dejó su parecer sobre el lugar. Ante el enojo, el dueño del local no tuvo mejor idea que responder con insultos al cliente porque no le parecía correcta la reseña que había dejado.

"Queríamos salchichas rebozadas y no mintieron cuando nos dijeron que no harían eso", dijo el cliente enojado por no haber obtenido lo que quería comer ese día. Luego calificó al lugar con una estrella solamente.

.

Ante la mala calificación de la persona, el dueño del restaurante no se quedó atrás y salió a defender su trabajo. "En primer lugar, Kyle, vuelve a la escuela y aprende a deletrear, coño", escribió el propietario por algunas faltas de escritura en la reseña. Luego explicó que esa persona quería salchichas rebozadas, "te dijeron muy cortesmente que no, lo siento, solo servimos salchichas simples y estábamos demasiado ocupados y estaba llegando la hora de cierre", argumentó el hombre.

"Así que puedes llevarte tu salchicha sin rebozar y metértela por el cu... Con respecto a tu espantoso comentario de servicio al cliente, siempre respondemos a gilipollas como tú dentro de las cuatro horas. Saludos. PD. Vete a la mier.. en otro lugar en el futuro", cerró su respuesta el dueño muy indignantemente.

.

Luego de esa respuesta en el que mandaba a "la mier.." al cliente, muchas personas comenzaron a ver ese comentario y no podían creer. Incluso llegó a viralizarse que, otras personas dejaron malas críticas en la página del local solo para ver la respuesta del hombre. Estas reseñas eran falsas, seguramente algunos ni siquiera visitaron el restaurante. La idea solo era hacer enojar al cocinero.