Lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania repercutió en todo el mundo y las personas no pueden pegar un ojo al saber la cantidad de personas que están muriendo. Hace poco se dió a conocer el caso del jugador de fútbol Claudio Paul Spinelli, un delantero argentino que intenta escaparse del país atacado para regresar con su familia.

Claudio, el padre del jugador dijo que el pasado jueves recibió un llamado de Cielo López, su nuera. Ella le avisaba que estaba en París a punto de embarcarse a un Kiev. Era de madrugada en Argentina pero Claudio no dudó en alarmar a su nuera pidiéndole que se quedara en Francia y estuvo una hora intentando comunicarse con su hijo. Cuando logró estar en comunicación con Claudio (hijo) le dijo: “están atacando, agarrá tus cosas y andate”.

.

Claudio es conocido como El Pájaro por su parecido con el ex jugador de fútbol Claudio Paul Caniggia. El muchacho de 25 años está en Oleksandria hace aproximadamente seis meses de la Premier League de Ucrania.

Ante el llamado de su padre, el jugador habló con su club y le ofrecieron refugio pero no podían ayudarlo a escapar del país. Entonces, en "cinco minutos" Claudio y su padre tomaron la decisión inmediatamente: escapar de la ciudad a cualquier costo para salvar su vida.

El pasado jueves en diálogo con Radio 10, el padre de El Pájaro contó que su hijo estaba viajando en una camioneta hacia Polonia para escapar de su lugar de residencia Oleksandria, una ciudad ubicada a unos 350 kilómetros de Kiev, la capital ucraniana. "Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento donde vive y se fue hacia Polonia por una ruta", contó el padre de Spinelli.

.

La idea del joven argentino es llegar a la frontera con Polonia y salir de ahí. Además, se encontraba junto a algunos compañeros del club en el que juega. "Es un 'sálvese quien pueda' esto, porque el club no tiene más herramientas para ofrecerles", manifestó Claudio (padre).

Gracias al vehículo que tenía, podía mantener estable la batería de su teléfono móvil. Cada vez que podía, se comunicaba con su familia por medio de mensajes a través de WhatsApp para avisar por dónde estaba. La familia de Claudio vivía los nervios a flor de piel ante la desesperación de querer tener al joven a salvo.

Spinelli tardó más de 24 h en hacer los 800 kilómetros entre Oleksandria y Lviv, la última ciudad antes de la frontera. En el recorrido pasaron muchas cosas: ejércitos ucranianos, controles militares y taques de guerra.

Ellos son los Spinelli: padre e hijo.

Al llegar a la frontera, las cosas se complicaban más. El jóven argentino que estaba en la incertidumbre de la guerra, tuvo que alquilar un auto en Lviv, pero no resultó la idea y tuvieron que abandonar el vehículo, ya que no tenían forma de avanzar y seguir rumbo.

Claudio garró sus dos valijas y durante 20 kilómetros caminó para llegar a un destino seguro. Aunque al no tener un medio de transporte le resultó difícil llevar sus dos valijas, tuvo que dejar una en la ruta para salvar su vida. Sin señal en su celular, siguió su objetivo mientras su padre esperaba alguna señal.

Ya iban dos días de viaje y era muy cansador. Claudio pensó en abandonar tras las temperaturas bajo cero en la ruta que le “perforaba el cuerpo”. Las tres camperas y el gorro que tenía puesto no eran suficientes para protegerse del frío. Entonces, "pensó en desistir", contó su padre en diálogo con Infobae. Después de 12 h para cruzar la frontera, “se iba a volver a la primera ciudad del límite con Polonia".

.

El entrenador de la Selección Argentina de vóley, Marcelo Méndez se enteró de la situación de Claudio a través de los medios y no dudó en ponerse en contacto para ver la manera de ayudarlo. Méndez está en Asseco Resovia, una ciudad a 100 kilómetros de la frontera polaca/ucraniana. Mientras el cuerpo del jugador de fútbol sentía las temperaturas bajo cero en la cola en el canal de acceso que demandaba varias horas, el entrenador de vóley dijo que tenía "una hora y media" aproximadamente para llegar a buscar a Claudio.

Después de unas largas horas de espera, el mensaje finalmente llegó. La cancillería avisó que Claudio ya no estaba en Ucrania y se encontraba en una casa de una polaca que pudo conseguir la embajada. “La mujer polaca una genia total. Se la jugó y lo fue a buscar. Él venía de 40 horas en micro con todo lo que eso implica: dejar todo el departamento tirado, su auto, sus pertenencias. Todo ese viaje con amenazas de todo tipo, mientras se bombardeaban todos los lugares. Con el miedo que eso te puede pasar a vos. Llegó ahí, tuvo que caminar 20 kilómetros y encima se encontró con un caos de gente. Fue de película. Una de terror.”, resumió el padre del joven.

.

Después de descansar unas horas y comer algo, Spinelli se fue a Varsovia para tomar un vuelo a París y encontrarse con su mujer.

Así fue que este domingo por la mañana Claudio y Cielo pudieron darse un abrazo y estar fuera de peligro.

El reencuentro de Claudio con su mujer.

Al estar en Francia y en un lugar tranquilo, Claudio se comunicó con su padre para transmitirle tranquilidad. “Ayer me hablaba de fútbol y yo no le decía nada... Su carrera no me importa nada ahora, que venga acá conmigo y ya está”, manifestó Spinelli padre.

“Sufrimos muchísimo. Cuando no le escuchaba la voz por una hora, la pasaba mal. No podías apagar la tele y no ver la realidad: veías los bombardeos por todos lados y él estaba ahí. Cada vez que hablaba era volver a vivir. La pasamos muy mal", fue el testimonio del padre.