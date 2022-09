A la hora de caminar por la pasarela, las modelos deben tener mucho en mente: caminar a buen ritmo, lucir la ropa, sonreír a la cámara y, lo más importante, no tropezar. Para una modelo cordobesa, sin embargo, el susto que se llevó en medio de la pasarela llegó por aire, en forma de un dron que se cruzó en su camino y terminó enredado en su pelo.

El inesperado suceso ocurrió esta semana durante nueva edición del "Círculo Moda 2022/2023", que se llevó a cabo en el shopping Patio Olmos, en la provincia de Córdoba. Juliana Reinaudi, una modelo local de 26 años, acababa de salir frente a las cámaras luciendo un mono con hombreras cuando, de repente, su caminata se vio interrumpida.

En los varios videos del percance, se puede ver como el dron que en ese momento sobrevolaba la pasarela para capturar el desfile choca contra la cabeza de Reinaudi, quien no lo ve venir desde atrás. El aparato intenta retroceder después del impacto, pero termina enredado en el pelo de la modelo, quien se ve forzada a detener su caminata para lidiar con el accidente.

Nunca perdiendo su sonrisa, Reinaudi intenta remover el dron de su cabellera sin éxito. Uno de los productores del evento se acerca a la modelo para ayudarla, pero tampoco logra desenredar el aparato. Eventualmente, la modelo termina tomando asiento en la primera fila para buscar un espacio de comodidad que le permitiese al resto separar su pelo del drone y así continuar con su labor.

Videos del incidente se propagaron por las redes sociales: "#MIEDO"

El desafortunado hecho viral tuvo un final feliz, ya que la modelo logró subir nuevamente a la pasarela y continuar su trabajo como siempre. El inesperado blooper no le dejó ninguna herida y, según aseguraron los organizadores del evento, no fue más que "un susto". Sin embargo, el percance no pasó desapercibido en las redes sociales.

El video del incidente fue publicado a través de varios medios locales de la provincia, y desde allí no hubo cómo detener su avance por plataformas como Instagram y TikTok. La repercusión del evento hasta provocó una respuesta del técnico encargado de manejar el dron, quien publicó el momento del choque desde la perspectiva del aparato en su cuenta de Instagram, junto a un mensaje agradeciendo a la modelo por su profesionalismo:

"Durante un evento increíble, ocurrió este percance en la pasarela", dijo en el comienzo de la publicación, que también se llenó de comentarios. "Desde mi vista con los lentes que vuelo, no llegue a verla salir a pasarela, cuando me avisaron ya era tarde y me cruce en su camino sin querer", explicó, y agregó: "Juli nunca bajo la sonrisa, pudimos desenredarle el drone del pelo minutos más tarde y siguió adelante en el desfile. ¡Una genia!".

Por su parte, la modelo cordobesa reaccionó con humor al accidente desde sus redes sociales, creando sus propios memes y compartiéndolos desde sus historias de Instagram. "¿A vos te boludean en el trabajo?", escribió junto a una foto en la que aparece imitando la escena del miércoles con un dron de madera. En otro posteo en el que aparece un drone exclama: "Acá en un evento y… #MIEDO".