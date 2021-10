El hecho ocurrió el pasado lunes 4 de agosto sobre el mediodía en la intersección de las calles San Martín y Ejército de los Andes, San Carlos ( Mendoza), y los testigos hoy pueden decir que presenciaron un milagro. Aldo Medina, un hombre mayor, iba en su bicicleta cuando un bus prácticamente lo pasó por encima. Gracias a sus hábiles reflejos hoy vive para contar la historia.

Tanto Aldo Medina como el conductor del bus frenaron por un semáforo en rojo, pero una vez este se puso en verde, el hombre argentino avanzó derecho y el chofer del auto giró hacia la derecha. En ese momento, el colectivo arrolló a Medina y en las crudas imágenes se ve como este quedo completamente abajo del gigantesco vehículo.

¿Cómo se puede sobrevivir a eso? Afortunadamente, gracias a su habilidad y a una gran cuota de suerte que lo acompañó, el anciano presentó reflejos que ni el sabía que tenía. En primer lugar, su bicicleta hizo algo de palanca para que las ruedas del bus no le pasaran por todas las piernas. Además, en el momento del impacto logró meterse más hacia el centro del vehículo, para evitar que lo toquen las ruedas traseras.

.

"No traté de salir, porque si trataba de salir las ruedas de atrás me agarraban. Me tiré al medio del colectivo donde no tenía peligro”, contó Aldo Medina a un medio local y agregó: “La misma gente escuchó el ruido de la bicicleta, que la iba arrastrando. No iba a gran velocidad. Justo el colectivero (conductor) que iba manejando es amigo mío”.

El argentino que se salvó milagrosamente detalló apenas sufrió una pequeña lesión en la cervical, por lo que le pusieron un cuello ortopédico, y heridas en la pierna izquierda y los pies. “Machucones fuertes”, finalizó en Canal 9 Televida Mendoza.

Los mendocinos quedaron perplejos con el milagroso hecho y el video se hizo viral en las redes sociales, donde miles de internautas no dieron crédito de lo que vieron. El anciano vivió para contar cómo estuvo al borde de la muerte.

Mira el video