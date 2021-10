La ciencia ya demostró que ocultar las emociones no es algo positivo para la salud de las personas, ya que esto puede ser el desencadenante de otras molestias como dolores de cabeza, malestar estomacal e incluso erupciones en la piel. Sin embargo, este no es el caso. Un hombre mostró su felicidad y fue “escrachado” por su mujer en Twitter.

Todo comenzó cuando esta pareja mexicana contrajo matrimonio y Pablo, salió en una foto con una cara poco "feliz”. A su vez, parece que recientemente adquirió la PlayStation 5 y se mostró con una sonrisa solo comparable a la del gato de Alicia en el País de las Maravillas.

Así posó Pablo en el casamiento

El hombre se casó, pero su cara no se veía muy alegre.

Para mala fortuna de este hombre, las dos imágenes fueron a parar a manos de su esposa, Priscila, quien decidió mostrar esta comparación en sus redes sociales, para deleite de todos sus seguidores y de todos los usuarios de Twitter.

Así posó después de comprarse la PlayStation 5

“Pablo el día que nos casamos/Pablo el día que se compró la Play 5”, redactó esta joven de 24 años para acompañar las fotos y, por supuesto, se hizo viral. Al momento de escribir esta nota presume de casi 70 “me gusta”,“No me pidas que deje de ser hombre”; “Gente de bien”; “El amor y el dinero no se pueden esconder y en una foto se ven los dos... Pablo sabe lo que lo hace feliz”; “Pablo es mi héroe”; “Que esperabas mija , el ps5 supera cualquier cosa inclusive un contrato de amarre involuntario con una persona” y “Pablo me representa”.