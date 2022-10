Después de estar dos meses alejada de las cámaras, tras su escandalosa salida de la televisión, luego de haber sido censurada, Viviana Canosa volvió a la televisión.

Canosa comenzó hablando con el conductor acerca de su salida: "Ni loca me arrepiento de haberme ido. Fue una decisión que tomé desde mis entrañas. Lo que te genera angustia es la claridad de la decisión correcta. El perder para ganar, dormir tranquila a la noche y tener dignidad", sentenció.

"No sé cómo tantos comunicadores y políticos pueden ser tan traidores a la patria. Yo no me puedo sentar acá y mentirle a la gente que nos mira. Me quedé sin laburo, ya conseguiré otro, qué voy a hacer. Y si no, conseguiré otra cosa. De hambre no me voy a morir nunca, tengo dos manos y sé laburar”, opinó la conductora.

¿Viviana Canosa trabajará en política?

Más adelante, Canosa fue consultada sobre un posible futuro en la política, y la conductora fue contundente: "Mi único tema de la política es con quién. Me ofrecieron todo: intendenta de La Matanza, jefa de Gobierno de la Ciudad, senadora, diputada. Y me dicen que mido bien. Si llegara a hacer política, querría que no se me acercara ningún corrupto, y eso es muy difícil. No transo con nadie. Que no me digan: 'hay que votar esta ley porque...'. No, olvidate, no te la voto. Pero yo no iría al recinto a lucirme, yo iría a hacer patria. Yo quiero estar en el barro, prefiero hacer".

"Lo que me está pasando en la calle es impresionante. Yo estoy del lado de la gente, no del lado de los políticos. Soy una más del rebaño. Yo trabajo para la gente, y siempre voy a trabajar para la gente", concluyó.

En ese instante entró al estudio Javier Milei, quien preguntó si podía pasar a saludar a Viviana, y luego de darle un abrazo, el diputado de La Libertad Avanza se sumó a la charla y dijo que si ella quisiera, la recibirían con los brazos abiertos en su partido: "La banco a full y si ella decidiera incursionar en la política, nosotros la recibiríamos con los brazos abiertos porque sé la re banca, siempre va al frente", aseguró el economista en diálogo con Todo Noticias.

Canosa no tardó en responder: "Yo no necesito cargos para colaborar. Lo que no quiero es corrupción, eso de repartir guita. Ese asco no lo quiero para mí. ¡No tranzo! A mí eso no me gusta, y aclaró que "tendría que estar convencida con quién y para qué lo hago". Por su parte, Milei añadió: "No es el momento de pensar en fórmulas, uno está trabajando para construir una opción. No voy a negar mi afinidad con Viviana. La respeto, sería cartón lleno".

Sin embargo, a pesar de la sutil propuesta para trabajar en política, Viviana Canosa aseguró que quiere volver a la televisión.