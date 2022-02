Cada vez que un famoso de talla mundial aparece con un nuevo cambio de look, en este caso Zac Efron, inmediatamente se vuelve tendencia y muchas personas salen corriendo a la peluquería para seguir con esta onda. En los últimos años, algunos de estos nombres han sido Sergio Agüero con su particular “carmela” gris, David Beckham con sus incontables estilos y hasta la cantante Billie Eilish con su “mullet”.

En esta oportunidad, quien se animó a un “cambiazo” no fue otro que Zac Efron. El popular actor no lo pensó dos veces y eligió dejarse ver con un bigote bien marcado. Lo que nunca se hubiese imaginado es que su nueva imagen tendría un impacto puntal en Argentina, donde los usuarios de Twitter no tardaron encontrarle un parecido: Ricardo Fort.

El mismo Zac Efron posteó la foto en su cuenta de Instagram.

Esta postal llegó al mundo a través de la cuenta de Instagram del ex Troy Bolton, donde realizó un posteo junto a su hermano menor. Ambos pasaron una linda tarde jugando al golf en la Isla Santa Catalina (California) y se sacaron una simpática foto que decidieron compartir con sus seguidores.

En Argentina esto causó un poco más de furor, puesto que su nueva imagen revivió la del “el comandante”. ¿Fidel Castro? No, Ricardo Fort.

Explotó Twitter

Los comentarios no se hicieron esperar en la red social del pajarito y estos fueron los mejores: “quiero que se abra una escuela internacional para ser Ricardo Fort y que Zac Efron sea el presidente honorario”; “no entendí si es Zac Efron o la reencarnación de Fort. O ambas”; “el espíritu errante de Riky Fort encontró espacio ameno para suceder su legado desde el cuerpo de Zac Efron”; “Zac Efron evolucionó en Ricardo Fort”; “Ricardo no se murió, Ricardo no se murió, Ricardo vive en Zac Efron la puta madre que lo parió” y “todos zac efron, pero, ¿nadie se pregunta que hace al lado de Mike Amigorena?”.

Recordemos que quien supo ser un Baywatch se había viralizado también en abril del 2021. En aquella oportunidad, participó de un evento virtual en homenaje al Día de la Tierra. Hasta aquí todo normal, pero resulta que sus fans no dejaron pasar un detalle: le notaron un cambio en sus rasgos faciales. Por lo tanto, un interminable debate tuvo lugar entre los usuarios. De un lado estaban quienes sugerían que se había hecho algún retoque histórico y por el otro quienes negaban esto.

Los mejores memes del parecido de Zac Efron y Ricardo Fort