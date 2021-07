Una estudiante colombiana denunció públicamente a un grupo de profesoras por "maltrato verbal y psicológico", en un marco de xenofobia y discriminación, tras ser desaprobada en un final de la carrera de pregrado en Dirección y Producción de Cine, Televisión y Radio que se dicta en la Universidad de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Además, la joven adjuntó en su cuenta de Instagram un video en el que demuestra cómo las profesoras la denigran y le dicen que su video es "espantoso" y que por sus errores arruinó el trabajo grupal.

En su cuenta de Instagram @lindaisabellat contó que para terminar su pregrado le falta aprobar una única materia, que es un karma para ella: Dirección de Cine. La joven advierte que la docente "denigra la calidad" de su trabajo y que, por una situación particular ocurrida hace tres años, la profesora la maltrata constantemente, impidiéndole aprobar la materia.

"Considero que soy víctima de xenofobia desde un incidente presentado hace 3 años, cuando, según el criterio de la misma docente, no supe identificar las camisetas de los principales equipos de Argentina. Lo cual es falso, ya que su calidad y reconocimiento internacional es innegable, no podría nunca desconocerlo", escribió la joven en una publicación.

En el video puede verse cómo la estudiante colombiana defiende su trabajo con uñas y dientes y la profesora la interrumpe a cada momento para descalificarla y ningunearla. "A mí no me importa (...) ¿vos no ves cine?, ¿no tenés una cultura de ver buen cine? Es espantoso todo lo que me estás mostrando, pero no porque me guste o no me guste, sino por la mala calidad de las referencias. Para qué estudias una carrera audiovisual", arremetió la docente contra la alumna.

En su trabajo, la estudiante argumentó que había utilizado como referencia a la novela colombiana "Bety, La Fea", la cual fue criticada descomunalment por la profesora, haciendo alusión a que esa producción colombiana era de baja calidad.

Según contó la joven en su Instagram, hace un mes envió una queja ante las autoridades de la universidad, quienes le dijeron que no había nada que hacer y que la única solución era rehacer, volver a presentar el trabajo y recursar la materia.



"Me ha puesto a dudar de mis capacidades, al punto de hacerme pensar en renunciar a mi sueño, a mi título, a mis 5 años de trabajo incansable en una experiencia que debería ser maravillosa y se ha convertido en una tortura para mí, y todo, por el hecho de ser colombiana", se quejó, entre lágrimas, la joven estudiante.

Tras la viralización de la queja, en la cual la chica pone en evidencia a una paupérrima docente que no sabe cómo ejercer su deber didáctico, las autoridades de la universidad emitieron un comunicado en el que aseguran que "han adoptado las medidas necesarias para esclarecer el hecho" y, además, reafirmó su "foco en la recepción de estudiantes extranjeros".



Figuras reconocidas en Colombia, como los actores Andrés Parra y Julio César Herrera le demostraron su apoyo a la estudiante, quien contó que aún sin haberse graduado, participó en producciones colombianas que recibieron reconocimientos internacionales, como el largometraje "Tierra Quebrá", ganador del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar en el año 2020.