Darío Barassi protagonizó un desopilante momento en " 100 Argentinos Dicen" vinculado a su pasado laboral. Su ex jefe visitó el programa como participante y entre una charla de ida y vuelta, el conductor de "El Trece" se descolocó por una reacción en particular y lo incriminó.

Es de público conocimiento que el pasado laboral del conductor está vinculado al ámbito de lo legal. Barassi se recibió de abogado y trabajó durante un buen tiempo en un estudio jurídico.

Justamente, fue su jefe de aquel estudio dedicado al derecho quién estuvo presente en el último programa, en modo participante.

.

"Hola Dari", saludó Juan, el abogado, docente y ex jefe de Darío Barassi en términos amistosos. Fue en ese momento, cuando el conductor le empezó a preguntar cuestiones de su actualidad profesional y dijo que trabaja en el Poder Judicial, por un lado, y en la Universidad de Buenos Aires, (UBA) por el otro.

En ese momento recordó cuando Barassi era estudiante de derecho. "Te sentabas en el fondo. Era muy ñoño, 9,38 de promedio", indicó sobre el desenvolvimiento del conductor en la facultad.

"Hacías lo mismo que en 100 Argentinos Dicen", señaló el abogado frente a la atenta mirada de todos. "¿Qué hago? ¿Bardear?", consultó curioso. "Venías e ibas bardeando a diferentes personas en la oficina. Un día lo tuve que llamar y le digo 'vení Dari, sentate. Tenemos que laburar'", expresó entre risas sobre su forma de trabajo.

Una vez consumada la charla para pasar al juego, Barassi afirmó: "Chicos yo tengo un pasado legalista". Cuando le dio curso a la dinámica del programa, los participantes debieron responder cuál podría ser una parte redonda de un auto, pero ante las dudas de su ex jefe, el conductor de El Trece explotó.

"¿Vos sabés hablar Juan?", sentenció. "Si, a veces", contestó nervioso. La opción que eligió fue incorrecta, por lo que le dio el pie a la otra familia para tener posibilidades de ganar.

El pasado de Darío Barassi antes de estar en la TV

Darío recordó su etapa como estudiante de leyes y se definió a sí mismo como “un buen alumno”.

Después de haber terminado sus estudios primarios y secundarios en San Juan, donde nació en 1983, se mudó a Buenos Aires para estudiar Derecho y seguir el mismo camino que había recorrido su padre abogado.

Hace un tiempo Darío recordó su etapa como estudiante de leyes y se definió a sí mismo como “un buen alumno” con “gran capacidad de diálogo e inventiva”. Aunque “no se arrepiente para nada” de haber cursado abogacía, dado que “es buenísimo tener el bagaje cultural de un abogado”, reconoció que “hubiese sido mejor estudiar algo con un aspecto más creativo”.

Sin embargo, de joven nunca abandono su pasión por lo artístico y mientras estudiaba y rendía exámenes en la Universidad de Buenos Aires, “también tomaba clases de teatro”. A pesar de la exigencia de la carrera, no quería renunciar a su faceta artística.

.

Igualmente, reconoció que haber estudiado derecho le dio ventaja en ciertas situaciones: “Por mis conocimientos, a la hora de negociar un contrato con un canal o una productora, siento que estoy con ventaja. De hecho, algunos productores me llaman ‘el exigente Barassi’, porque me pongo muy estricto con la letra chica, así que bienvenido el título de abogado”.

“En la UBA pasé seis años hermosos, de los que me quedaron muchos amigos y un bagaje académico muy valioso. Para la UBA no tengo más que palabras de agradecimiento, siento que la educación pública me formó como profesional y como persona”, expresó el conductor.