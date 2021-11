Las Elecciones legislativas de este domingo transcurren con normalidad por el momento en gran parte del país, a excepción de algunas localidades donde insólitos hechos han tenido lugar y se hicieron eco en las redes sociales.

Y es que los amantes del drama y el escándalo no dejan pasar las oportunidades para llamar la atención y robar unos minutos de fama en los canales de noticias. Aunque no todos los casos ocurren de un modo intencional.

En la provincia de Santiago del Estero, por dar un ejemplo, un hombre que tenía pedido de captura nacional fue detenido cuando se presentó en la escuela de su distrito a ejercer su obligación civil. En otro orden, en una localidad de Chubut, un joven de 26 años que apareció borracho en la institución educativa donde le tocaba emitir su sufragio terminó a las trompadas por la policía y posteriormente arrestado cuando se le negó este derecho.

Sin embargo, nunca faltan los votantes osados que a la hora de emitir su sufragio deciden poner en práctica toda su creatividad y hacer entradas inesperadas a sus instituciones educativas.

Ese fue el caso de un tucumano de 29 años tomó por sorpresa a las autoridades de mesa de la escuela técnica Nº1 de Ingenio Lastenia con un atuendo bastante peculiar: un disfraz de preso.

“Estamos presos del sistema. No somos libres de votar, no somos libres en la calle y estamos cansados de la inseguridad. Harto de que nos roben”, expresó el ocurrente ciudadano, identificado como Emmanuel Villareal, cuando fue grabado por la cámara de celular de un vecino. No obstante, según detalló el diario local La Gaceta de Tucumán, la Gendarmería Nacional no le permitió votar al disfrazado.

Se acercaron, me preguntaron por qué estaba vestido así y me sacaron de la escuela.

“Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad. Los hechos de violencia son cada vez más incesantes hacia la gente. Necesitamos más policías, necesitamos que la justicia cambie y que no sea favorable para los que están en el poder, las mismas instituciones crean un sistema fraudulento”, apuntó el tucumano.

Así todo, Villareal no fue el único que arriesgó su voto por ir disfrazado de pies a cabeza: durante los comicios del domingo, otros personajes pintorescos ingresaron a las distintas escuelas del país.

Dos cordobeses aparecieron en la escuela para votar con disfraces de Papá Noel y San La Muerte.

El presidente de mesa de la ciudad cordobesa de Villa María recibió a dos ciudadanos que acudieron a votar vestidos de Papá Noel y de San La Muerte. Cabe señalar que a cada uno le fue solicitado que se quitaran las máscaras que cubrían su rostro para poder ser identificados, ya que se lo contrario, no podrían cumplir con su compromiso civil.

Según detalló La Opinión Austral, los testigos dijeron que los cordobeses estaban vestidos así porque venían de una fiesta que había terminado pocas horas antes.

El disfraz de dinosaurio de un ocurrente elector en los comicios generales del 14 de noviembre.

En tanto, en Rosario hubo un elector que apareció dentro del traje de un dinosaurio, y en la porteña localidad de Palermo, el reconocido sastre Jorge Williams reapareció en los comicios con su clásico traje confeccionado con los colores de la bandera argentina.