La tarde de este sábado trajo una inesperada revelación en el mundo del trap latinoamericano. En una nueva edición de "Charlando tranquilamente", el streamer español Ibai Llanos recibió en su casa al trapero Myke Towers, quien a mitad de la entrevista dejó escapar una joyita vinculada a Paulo Londra y Bizarrap. Esta información revolucionó las redes sociales y dejó su nombre en las tendencias de Twitter.

"Yo te tengo que preguntar", inició Llanos. "Bizarrap se ha saltado el número 23 de sus sesiones. Sabes que está el rumor de Myke Towers, 23, Michael Jordan…". Con la pelota en su cancha, Towers respondió: "Yo cuando lo conocí estaba en un estudio y le dije ‘broder, la mía va a ser la 23’, no estoy inventando. Yo no sabía, y él me miró como que… ‘qué hago hermano’. Me buscó rápido un file y me dijo ‘mirá lo que dice ahí’. Y la 23 decía Paulo Londra".

El puertorriqueño continuó con su relato, asegurando que no tenía problema en cederle el número del basquetbolista de la NBA a su colega cordobés, pero Llanos y su audiencia se habían quedado colgados en el gigantesco spoiler que dejó escapar. Con la sorpresa escrita por toda la cara, el español aclaró:

"Acabas de hacer un spoiler…Como que no se sabía, ¿no? Era un secreto". La llamada de atención sorprendió a Towers, quien no le quedó otra que rápidamente disculparse con el productor bonaerense: "Mala mía Biza, te la debo. La gente me tiene loco preguntándome por las sesiones", lamentó mientras el streamer se carcajeaba en su silla.

El Biza no la soltó, la soltó Myke Towers JAJAJA pic.twitter.com/o7dl0iVrvU — Ibai Out Of Context (@Ibaillanos_ooc) September 18, 2021

La más reciente sesión a cargo de Bizarrap, quien en esta ocasión colaboró con el trapper francés MHD, fue otro resonante éxito. Con más de 6 millones de visitas a pocos días de su estreno, la canción fue festejada por el mismo Lionel Messi. El nuevo integrante del Paris Saint-Germain (PSG) publicó en su Instagram un corto video de sus tres hijos bailando al ritmo de la sesión, clip que no tardó en volverse viral.

Londra avanza en su juicio contra Ovy On The Drums: "Falta poco"

El último hit de Londra fue "A Boogie Wit da Hoodie", que salió a finales de 2019.

Ya van dos años desde que Paulo Londra acusó al productor colombiano Ovy On The Drums y su productora Big Ligas de estafa, iniciando un juicio que le impidiría hacer uso de sus derechos musicales hasta 2025. Desde entonces el cordobés, uno de los artistas argentinos más escuchados del mundo, busca recuperar el control de su música mediante un eterno juicio.

Sus fanáticos, que claman por la liberación de su música desde 2019, revolucionaron las redes hace pocas semanas cuando la revista Billboard anunció un importante avance en la causa judicial. El juez de la causa declaró que el argentino "no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big Ligas".

Horas después de la noticia, Londra expresó su gratitud mediante su cuenta de Instagram: "Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco", manifestó el cantante, alimentando el fervor de sus más de 9 millones de seguidores en la plataforma propiedad de Facebook.