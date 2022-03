Paulo Londra vuelve a sacar una canción tras más de dos años de ausencia por una batalla legal contra la disquera y productora “Big Ligas”. El integrante de la crew “Leones con Flow” estrena este 23 de marzo su tema “Plan A”, con el que relanzará su carrera nacional e internacional.

"Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro", indicaron meses atrás los magistrados en un comunicado difundido por la revista Billboard.

.

Ya en septiembre, un juzgado había dictaminado que Londra "no tenía más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales" con la disquera, pertenecientes a Daniel Echavarría (Ovy On The Drums) y Cristian Salazar (Kristo). Sin embargo, al sello se le concedió una moción de emergencia, lo que dejó el fallo en suspenso por dos meses más.

Paulo Londra está de vuelta.

A qué hora sale la canción de Paulo Londra “Plan A” y dónde escucharla

Paulo Londra anunció su vuelta a la música y pondrá fin a la larga espera luego de su asociación con Warner Music. Será con la canción, que estará disponible en Youtube y Spotify a partir de las 19 de este miércoles 23 de marzo.

El dato: el teaser de “Plan A” ha sumado más de 2 millones de visualizaciones a tan solo 10 horas de haberse publicado. Este es uno de los regresos más esperados, sobre todo para quienes han seguido la carrera del intérprete de “Chica paranormal” y sus participaciones en eventos de freestyle.

.

El cantante publicó un video en el que aclaró: "Yo no busco el éxito. Busco la felicidad". Junto a esa frase y el lema de "para un MVP el juego nunca termina", informó que el nuevo tema se podrá escuchar en todas las plataformas.

“Después de 3 años, En dos días vuelvo con un temeke llamado Plan A, quiero agradecer a mis padres, mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malas, porque se vienen las buenas”, expresó en sus redes sociales.

La nueva canción de Paulo Londra

Paulo Londra: por qué se retiró y no sacaba canciones

El artista cordobés sacó su última canción en 2019 a partir de un conflicto legal que tuvo con la productora Big Ligas

Los colombianos a cargo del sello aseguraban que Londra había roto de forma personal el contrato que los unía, mientras que el argentino indicaba que los colombianos realizaron fraude y una representación negligente.

Paulo Londra afirmó que Big Ligas, productora con la que trabajaba, exigía todos los derechos musicales, incluyendo canciones, letras e inclusive la voz hasta el año 2025.